Che sia con la persona amata, con gli amici, con la famiglia o addirittura da soli, un viaggio è sempre un’esperienza unica e irripetibile, in cui si acquisiscono esperienze, molte emozioni ma soprattutto svariati ricordi: alcuni indelebili, altri meno. Il tempo fa dimenticare alcuni dei ricordi di un viaggio, ombreggiandoli nella nostra mente ogni anno che passa.

Allora, come rendere indimenticabili i ricordi del viaggio? Sono diverse le possibilità che si hanno. Le fotografie e i video sono modi classici per imprimere i ricordi e poterseli sempre godere ma alle volte, soprattutto nell’era digitale, è facile perdere o distruggere foto e video e con essi i ricordi di un intero viaggio. Se l’idea è rendere indimenticabili i ricordi del viaggio, andando oltre le classiche possibilità, ecco di seguito alcuni consigli per imprimere i ricordi del viaggio in maniera indelebile nelle proprie vite.

Come rendere indimenticabili i ricordi del viaggio

Se la mente tende a dimenticare e i media digitali (anche sui social network) permangono virtuali, fruibili in eterno ma facili da perdere nell’etere, quali sono le scelte per rendere permanenti e soprattutto indimenticabili i ricordi del viaggio? Le possibilità esistono e sono diverse, potendo scegliere tra differenti oggetti personalizzati, che mutano esclusivamente in base ai propri gusti personali. I ricordi concreti e tangibili possono essere creati in maniera semplice, attraverso il connubio dei nostri media digitali e alcuni accessori.

L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno eliminato le classiche fotografie cartacee in favore di quelle digitali ma esiste un modo moderno per poter avere i ricordi del viaggio sempre con sé e poter ricordare dolcemente i dettagli che col tempo andrebbero dimenticati. Anche le fotografie cartacee rischiano di essere danneggiate facilmente, quindi, se si vuol rendere indimenticabili i ricordi del viaggio (e gli annessi momenti da viaggiatori che si vogliono far divenire immortali) è possibile farlo con svariati accessori personalizzati, dalle tazze alle calamite, in cui è possibile stampare le proprie foto.

Rendere indimenticabili i ricordi del viaggio stampandoli su oggetti personalizzati

Una scelta sempre più apprezzata e optata dai viaggiatori per rendere indimenticabili i ricordi del viaggio è incidere fisicamente le proprie foto in oggetti di uso comune: tazze, cuscini, calamite, portachiavi, magliette e molti altri. Oltre a mantenere i ricordi vividi, la scelta di stampare i ricordi di viaggio sugli accessori è un modo anche inedito di donare un tocco diverso alle proprie giornate, rallegrandosi ogni qual volta si rivedono le esperienze fatte viaggiando.

Soprattutto, la scelta d’imprimere i propri ricordi sugli oggetti personalizzati è un modo carino e alternativo di donare un souvenir ai propri cari: per esempio, una calamita che ritrae il proprio nipote in viaggio donata ai nonni è sicuramente un gesto molto più apprezzato di un’anonima calamita comprata in un negozietto di souvenir. Non solo un ricordo di viaggio ma anche un’emozione unica ogni qual volta lo sguardo si posa sull’indelebile ricordo. Purtroppo stampare le proprie foto in tazze, calamite e cuscini non è così semplice come potrebbe apparire, dunque è escluso un lavoro amatoriale o fai da te.

Fortunatamente, esistono modi convenienti e rapidi per poter stampare calamite personalizzate e molti altri oggetti, donando a ogni accessorio un tocco personale e (volendo) creare più oggetti con diversi indimenticabili ricordi del viaggio. Al riguardo altro esempio sempreverde, apprezzato soprattutto dalle coppie sono gli oggetti abbinati: che siano calamite, magliette, cuscini o tazze, stampare sugli oggetti due foto diverse dello stesso viaggio è un modo carino per personalizzare gli accessori ma mantenendo indimenticabili i ricordi del viaggio.