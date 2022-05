By

Le Infiorate in Italia 2022: le più belle da vedere in giro per Italia. Un itinerario tra fede, tradizione ed arte.

E’ una tradizione che non conosce l’usura del tempo ed il rapido susseguirsi delle mode. Le Infiorate in Italia sono la realizzazione artistica più bella della primavera che si possa ammirare nel nostro Paese.

La Festa del Corpus Domini è il momento cruciale, dove tutto deve essere pronto e perfetto per una festa religiosa sentita come poche, in tante località della nostra Penisola e che si celebra appunto con le infiorate.

Dalla fine di maggio agli inizi di giugno, lungo l’italico stivale partono dunque le sfide locali tra chi realizzerà l’infiorata più bella. E ci sono cinque località dove vedere le Infiorate in Italia più belle per il 2022.

Infiorate in Italia 2022: le più belle da vedere in Italia. Capolavori floreali dal 1264

Il Corpus Domini è una festa che venne proclamata da Papa Urbano IV nel 1264 dopo l’avvenuto Miracolo di Bolsena. E’ una festività che si celebra la domenica successiva alla ricorrenza della SS. Trinità, per cui il giorno non è mai il medesimo poiché viene stabilito dal calendario liturgico della Chiesa Cattolica.

Proprio a Bolsena, in provincia di Viterbo, dove tutto ha avuto inizio, si svolge una bellissima infiorata caratterizzata da un tappeto floreale lungo ben 3 chilometri. Conosciamo adesso le altre località dove ammirare le infiorate più belle d’Italia:

Assisi

Spello

Genzano

Alatri

Noto

Assisi, nei luoghi di San Francesco

Cominciano da Assisi, la città di San Francesco, che ogni anno richiama migliaia di turisti che assistono alla sua tradizionale infiorata dove il meraviglioso tappeto floreale termina esattamente dinanzi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Spello, la via degli artisti

L’infiorata di Spello, in provincia di Perugia, rappresenta un vero e proprio appuntamento per tanti artisti che creano dei magnifici quadri a teme religioso, lungo il percorso floreale che si estende per circa 1500 metri.

Genzano, ad un passo da Roma

Una delle più belle infiorate del centro Italia è senza dubbio quella di Genzano, località in provincia di Roma. La preparazione dell’infiorata segue modalità e tempistiche che si ripetono uguali nel corso degli anni. Il risultato finale è rappresentato da 2000 metri quadrati di tappeto floreale caratterizzato da un numero elevatissimo di fiori.

Alatri, l’infiorata più grande del mondo!

Rimanendo sempre nel Lazio non si può non menzionare l’infiorata di Alatri, in provincia di Frosinone, dove viene preparato il tappeto di fiori più grande del mondo. Nel 1999 infatti l’infiorata di Alatri ha ricevuto la registrazione e l’omologazione dal Guinness dei Primati di Londra per il tappeto floreale più lungo e continuativo del mondo, pari a mt. 1475,86.

Noto, un incanto in un luogo unico

L’infiorata di Noto, in Sicilia, si svolge invece la terza domenica di maggio, ma già dalla notte di giovedì iniziano i preparativi. Lentamente, in uno dei luoghi più belli del mondo, inizia a prendere forma un’infiorata meravigliosa, arricchita da 400000 mila fiori che coprono un’area di 700 metri quadrati. Una chicca all’interno di un “quadro” architettonico unico.

Le infiorate appartengono alla nostra millenaria tradizione, fanno parte della nostra cultura. Momenti di aggregazione e di creatività dove i fiori riescono a “dipingere” quadri meravigliosi.