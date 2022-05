Hai sempre sognato di vedere Chicago? Ora c’è un volo diretto dall’Italia

Siete pronti a raggiungere Chicago grazie al volo diretto di United in partenza da Milano?

Chicago, la più grande città dell’Illinois, meta straordinaria e ricca di attrazioni da scoprire da oggi è super vicina.

Finalmente per raggiungere questa meta degli Stati Uniti non ci sarà bisogno di fare un volo con due o più scali perché la compagnia aerea United ha da pochissimo inaugurato il volo tra Milano Malpensa e Chicago O’Hare. Così, questa compagnia, diventa la prima e unica ad offrire un volo diretto verso questa incredibile destinazione.

Il primo volo diretto Milano-Chicago

I voli saranno operativi dalla prossima estate e si prevedono 8 collegamenti tra Italia e Chicago ampliando così l’offerta e arrivando a 30 voli verso gli Stati Uniti. Una conferma evidente della ripresa del settore turistico e dei voli in direzione USA.

Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea ha spiegato che questi sono segnali importanti di ripresa e di una rinnovata fiducia verso i viaggi transoceanici. Tutto questo dopo un periodo lungo e complicato dovuto alla pandemia in cui moltissimi voli e altrettanti collegamenti erano stati cancellati. Il via a questo volo giornaliero verso Chicago è proprio l’emblema di questo recupero e si affianca al collegamento verso New York.

Cosa vedere a Chicago

Grazie al volo diretto di United verso Chicago, organizzare una vacanza in questa moderna e conturbante metropoli all’insegna del blues, del baseball e affacciata sul lago Michigan non è mai stato così facile. Scoprire la città in ogni suo angolo è piuttosto semplice visto che è collegata benissimo grazie alla rete ferroviaria sopraelevata chiamata “L” e, nel vostro tour, vi consigliamo di non dimenticare alcuni punti strategici di interesse:

Willis Tower : per una vista panoramica da sogno su Chicago questo grattacielo è il più alto degli Stati Uniti con una piattaforma panoramica a 412 metri da terra!

: per una vista panoramica da sogno su Chicago questo grattacielo è il più alto degli Stati Uniti con una piattaforma panoramica a 412 metri da terra! Lincoln Park : qui troverete di tutto. Vi sembrerà di essere in un mondo a parte con spiagge, aree verdi, zone dedicate allo sport e al baseball… Senza dimenticare che, a pochi passi, potete visitare anche il Park Zoo con oltre 1000 animali (ma se siete appassionati di zoo visitate quello di Brookfield, è grande il doppio e c’è anche un delfinario)

: qui troverete di tutto. Vi sembrerà di essere in un mondo a parte con spiagge, aree verdi, zone dedicate allo sport e al baseball… Senza dimenticare che, a pochi passi, potete visitare anche il Park Zoo con oltre 1000 animali (ma se siete appassionati di zoo visitate quello di Brookfield, è grande il doppio e c’è anche un delfinario) Loop : dedicatevi allo shopping in questo quartiere ricco di negozi, boutique, ma anche localini carini dove cenare immersi nella movida di Chicago.

: dedicatevi allo shopping in questo quartiere ricco di negozi, boutique, ma anche localini carini dove cenare immersi nella movida di Chicago. Musei: la città di Chicago ne ha tantissimi. Da quello di storia, passando per quello della scienza e dell’industria. Senza dimenticare la casa museo di Ernest Hemingway o la prima abitazione del famoso architetto Frank Lloyd Wright

Ora sì. Ora siamo veramente pronti per vivere una vacanza a Chicago pazzesca grazie al volo diretto da Milano Malpensa. Non ci resta che prenotare!