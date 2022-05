In Italia c’è un paese sommerso dall’acqua, Curon. Una storia incredibile per un posto unico al mondo

Il campanile spunta dall’acqua lasciando il visitatore letteralmente a bocca aperta. E forse è ancora più impressionante quando è inverno e le acque del lago si ghiacciano intorno al campanile. In ogni stagione Curon lascia meravigliati. D’altronde non capita spesso di vedere un paese sommerso dall’acqua.

Ma non c’entra Atlantide e mondi immaginari, Curon si trova in Alto Adige ed ha una storia alle spalle travagliata. Un paese, tre laghi e la costruzione di una diga che nessuno degli abitanti voleva. In estrema sintesi questa è la vicenda di Curon, un paese che durante la sua vita è stato sommerso dalle acque. E che ora è una meravigli affascinante da vedere almeno una volta nella vta.

Dove si trova Curon il paese sommerso e la sua storia

Il paese di Curon si trova in Val Venosta in Alto Adige ed era inizialmente circondato da tre laghi: il lago di Resia, il lago di Curon ed il San Valentino alla Muta. Nel 1950 questi tre laghi sono stati uniti per la costruzione di una diga. E’ stato un momento drammatico per l’intera popolazione, poiché conseguenza inevitabile della realizzazione della grande opera era che il paese di Curon sarebbe stato interamente sommerso dalle acque.

Il paese doveva essere quindi trasferito altrove e così è stato. Inutili furono le proteste dei suoi abitanti che non intendevano abbandonare le loro case ed i loro terreni. Ma non ci fu nulla da fare. Gli abitanti furono trasferiti a poca distanza da dove sorgeva il paese coperto dalle acque, soltanto in una posizione più alta rispetto alla precedente. Il paese di Curon fu sommerso dall’acqua, con le sue case, con i suoi terreni e con la sua bellissima chiesa risalente al 1300.

Di quella chiesa è rimasta visibile una parte che è diventata l’immagine iconica del paese. Il campanile che emerge dalle acque è il simbolo del paese di Curon. Ad imperitura memoria di quel drammatico momento in cui si è deciso che un intero paese dovesse essere sommerso dalle acque…

La leggenda del paese sommerso di Curon

Insieme a tanta, e drammatica storia, per il comune di Curon c’è spazio anche per la leggenda. Si racconta, infatti, che durante le rigide notti che caratterizzano l’inverno di Curon, qualche abitante delle zone limitrofe senta suonare le campane. Proprio quelle del campanile che emerge dalle acque. Campanile che durante l’inverno può essere raggiunto a piedi dato che il lago è completamente ghiacciato.

Il paese, inoltre, ai numerosi turisti e visitatori, è in grado di offrire oltre 200 chilometri di splendidi sentieri ed un percorso ciclabile, la Via Claudia Augusta, che ogni anno richiama centinaia di cicloamatori. Storia e leggenda, dolore e rinascita s’intrecciano nella storia di questo paese sommerso dall’acqua, di nome Curon, in Val Venosta, in Alto Adige.