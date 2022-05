Ryanair, l’offerta lampo della settimana: ecco la promozione primaverile per eccellenza

Una nuova offerta lampo di Ryanair per viaggiare a maggio con dei prezzi super convenienti. La promozione primaverile perfetta per risparmiare.

Come sempre, con le offerte Ryanair la parole d’ordine è affrettarsi! Scade infatti questa sera, 4 maggio, a mezzanotte la nuova offerta lampo per viaggiare verso tantissime destinazioni a soli 19 euro.

Le promozioni di Ryanair in questo periodo dell’anno sono tantissime, non solo da parte di questa compagnia aerea, ma anche di tante altre realtà low cost. Lo scopo è chiaro, incentivare le partenze dopo due anni di pandemia in cui i viaggi e l’intero comparto turistico è stato letteralmente travolto da questa gigantesca tragedia mondiale.

L’offerta di maggio di Ryanair scade a mezzanotte

Se prima non si pensava a volare, adesso invece finalmente possiamo tornare a viaggiare e ovviamente Ryanair sta proponendo moltissime offerte proprio per cercare di far risalire il numero delle prenotazioni e quindi gli introiti dell’azienda. Le offerte lampo di Ryanair generalmente durano 24 ore e questa promozione di oggi, 4 aprile, non è da meno.

Lo sconto sul biglietto aereo Ryanair permette, a chi prenoterà nei tempi stabiliti, di risparmiare su tantissimi voli verso altrettante destinazioni incredibili. Chiaramente, l’offerta termina ovviamente a mezzanotte, i voli scontati permettono di viaggiare dal primo maggio al 31 maggio compreso, ma le tariffe sono soggette a disponibilità.

Le destinazioni scontate di maggio per Ryanair

Alcune idee di destinazioni? Per esempio si vola da Milano ad Agadir, Liverpool o Budapest a soli 5 euro. Con qualche euro in più invece si raggiunge Londra, Corfù, Malta o Malaga. In alternativa, da Roma a 12 euro si può raggiungere Marrakech o Palma. Dall’aeroporto di Napoli, sfruttando le promo di Ryanair potete invece raggiungere Alghero, Milano e Agadir in Marocco a soli 5 euro. Con un biglietto tra gli 8 e i 12 euro invece si vola a Minorca, Santorini, Genova, Palermo.

Insomma, le offerte Ryanair di oggi 4 maggio 2022, sono tantissime e sono perfette per regalarsi una vacanza in questo mese.