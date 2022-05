Cosa regalare a mia mamma se ama sport e viaggi? Le idee per la Festa della Mamma 2022

Cosa posso regalare a mia mamma? Ce lo stiamo chiedendo tutti in vista dell’8 maggio in arrivo. Abbiamo trovato qualche idea per le madri sportive e che amano viaggiare. Scopriamole insieme.

Indecisi su cosa regalare ad una mamma super sportiva o che ama viaggiare e ha la valigia sempre pronta?

Niente panico! Superata l’ansia per azzeccare la data di questa celebrazione dedicata alle madri, Noi di Viagginews abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del regalo per la Festa della Mamma 2022. Nello specifico ci siamo concentrati sui pensieri perfetti per le madri più sportive, atletiche e che amano viaggiare! Ecco cosa regalarle!

Idea regalo Festa della Mamma 2022: gadget sportivi e per viaggi

Se infatti vostra mamma è una donna di quelle che non si ferma mai e che soprattutto ha sempre viaggiato e si è sempre mossa, sia per piacere che per lavoro, non vedrà l’ora di ricominciare a partire! Allo stesso tempo, se vostra mamma è dinamica e anche super sportiva, anche sfruttando le lezione on-line, la vedrete sempre pronta con la sacca da palestra in mano! E allora qual è l’idea regalo giusta per una mamma sportiva che ama viaggiare e che non si ferma mai? Fortunatamente le idee regalo per una mamma che è super attiva sono tantissime e anche molto originali e personalizzate.

Regali personalizzati dedicati a sport e viaggi per la Festa della Mamma 2022

Tanto per cominciare potresti infatti pensare di regalarle una borraccia. È perfetta da portare in viaggio, in vacanza, ma è anche l’ideale per fare sport perché si evita di consumare plastica. Con la borraccia metallica personalizzata inoltre sarà come se voi foste sempre accanto a lei.

Un’altra idea regalo per la festa della mamma e quella di uno smartwatch, un orologio fitness impermeabile dotato di svariate funzioni che controllano i passi, il battito cardiaco, le calorie bruciate. È un’idea regalo per una mamma dinamica, non solo sportiva, ma anche che ama viaggiare e spostarsi perché così potrà sempre tenere monitorato l’andamento giornaliero di passi e di attività fisica svolta.

Abbigliamento e borse: un regalo ad hoc per la mamma che ama viaggiare

Ovviamente un’altra idea regalo interessante, potrebbe essere tutto ciò che riguarda l’abbigliamento sportivo o da viaggio. Ci sono infatti tantissime magliette, felpe personalizzate oppure con delle scritte molto simpatiche che diventano un regalo divertentissimo per la Festa della Mamma.

Ultima idea regalo per una mamma dinamica che non si ferma mai potrebbe essere in realtà qualcosa di super utile come una borsa da viaggio morbida, che può anche essere utilizzata benissimo come sacca palestra. Ricordate che uno dei punti di forza di questi prodotti è quello di avere una tracolla molto comoda, che non tagli la spalla. E dotate di molte tasche in cui dividere gli abiti dalle scarpe e dal bagnoschiuma.

Come avete visto le idee regalo per la Festa della Mamma perfette per una madre che ama sport e viaggi sono tantissime. Lasciatevi ispirare!