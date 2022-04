Chi altro vuole raggiungere Alessia Marcuzzi in vacanza al mare?

Alessia Marcuzzi in vacanza, le foto su Instagram vi faranno venire voglia di partire immediatamente.

Il 19 aprile è comparsa sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi la prima foto in costume da bagno, ricci selvaggi e panorama da urlo. Peccato che ancora non sapessimo dove si trovava precisamente.

Con il tempo, viste anche le nuove foto postate dalla showgirl, abbiamo scoperto dove si trova Alessia Marcuzzi in vacanza. Tenetevi forte perché la sua meta è talmente bella e super gettonata che non potrà venirvi un po’ di invidia. La straordinaria showgirl si trova infatti in vacanza alle Maldive per festeggiare il compleanno del compagno, insieme ai figli.

Dov’è Alessia Marcuzzi in vacanza?

Ma dov’è Alessia Marcuzzi in vacanza? Qual è la meta del suo viaggio da sogno insieme al marito? Come vi abbiamo anticipato si trova alle Maldive, precisamente l’esclusivissimo Four Season Resort Maldives nell’atollo di Baa.

Si tratta di un piccolo isolotto riservato e molto speciale. Collocato a 110 km dalla capitale, per raggiungere questo angolo di paradiso ci vuole un viaggio in idrovolante che, nel mentre, vi permetterà di scoprire la bellezza delle Maldive vista dall’alto!

Chi è il marito dell’ex moglie di Facchinetti?

Alessia Marcuzzi è sposata dal 2014 con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo e imprenditore proprietario della Buddy Film, specializzata soprattutto nella creazione di spot televisivi.

Pur amando condividere storie e fotografie con i suoi fan, questa volta Alessia Marcuzzi si è veramente scatenata e ha raccontato tramite gli scatti anche la sera del compleanno di suo marito. Una cena da sogno in spiaggia con pochi intimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Insomma, le vacanze di Alessia Marcuzzi alle Maldive sono raccontate su Instagram con precisione. Dalla festa di compleanno passando per i tuffi nelle acque cristalline, i momenti di yoga in spiaggia, le risate con i figli e gli amici… Gli ingredienti per una vacanza perfetta ci sono tutti e noi, a casa, non possiamo che iniziare a riempire il salvadanaio per raggiungere una meta da sogno come questa il prima possibile!