Weekend a Merano: il festival dei fiori e dello yoga, eventi da non perdere

Questo weekend non lasciatevi scappare il festival dei fiori e quello dello yoga. Il tutto si svolgerà nella meravigliosa città di Merano.

Se avete bisogno di un motivo per farvi un weekend fuori per questo ponte del 25 Aprile, Merano potrebbe essere la città che fa per voi. Infatti dal 22 al 25 aprile è tornato il Merano Flower Festival, e invece dal 23 al 24 anche lo Yoga Festival. Due eventi pazzeschi nella stessa città.

Merano è la destinazione ideale per scoprire tutta la bellezza della primavera, questo avviene grazie all’apertura dei giardini nel momento di massimo splendore ma anche per l’inizio di questi due eventi che ravviveranno questa deliziosa città.

Merano: un solo weekend con due eventi incredibili

Merano in questo weekend verrà letteralmente vestita di fiori con tantissime decorazioni in tutta la città, con i Cazador del Sol, ovvero gli acchiappasole, di fatto installazioni che hanno l’obiettivo di trattenere i raggi solari, oltre che sculture vegetali originalissime.

Centro nevralgico dell’evento sarà il Lungo Passirio, in questo luogo ci sarà la mostra mercato di fiori e piante ma non solo. Ci saranno anche accessori per la cura del giardino che verranno proposti direttamente da espositori di diversi Paesi europei: Germania, Francia, Belgio.

Il palco principe di tutto l’evento sarà il Flower Stage, questo sfondo vedrà incontri, presentazioni di libri, talk, musica, laboratori per bambini e ragazzi. Inoltre ci sarà il Flower Bistrot, il posto perfetto per prendersi un momento e assaggiare tanti frullati e prodotti vegetariani.

Il festival dello yoga di Merano

Il secondo evento in questione di questa città si terrà dal 23 al 24 aprile, al Kurhaus Merano: lo Yoga Meeting, giornate in cui si potrà partecipare a seminari, open class e una mostra d’arte e una danza tradizionale indiana: un evento unico nel suo genere.

La bellezza della città di Merano

Ma Merano aldilà di questi eventi incredibili è una città che merita di essere visitata anche per tutta la sua bellezza. Con le passeggiate sul Passirio, con i suoi portici e bellezze architettoniche della Belle Epoque.

Percorrendo la Tappeiner, il percorso famoso e più romantico della zona che fa arrivare al punto di massima altezza di tutta la città. Per non parlare delle terme di Merano, con le sue piscine sia interne che esterne, perfette per ritagliarsi un momento di puro relax.

Inoltre da non perdere abbiamo i giardini di Castel Trauttmansdorff, con i loto 80 habitat botanici, con la statua della celebre imperatrice Sissi, personaggio che in questo luogo amava trovare rifugio.

Merano non solo ospita due eventi meravigliosi: tra natura e benessere ma è anche una città tutta da scoprire, in particolare in primavera.