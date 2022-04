Katia Follesa, da quanto vediamo sui social, ha trascorso la Pasqua a Ibiza e si è concessa anche un viaggio in barca a vela con la famiglia. Questo è il vero trend delle vacanze!

Stanchi delle solite vacanza? Non avete particolarmente voglia di camminare, camminare e ancora camminare per scoprire mete e destinazioni da sogno? Niente panico: potreste partire per una vacanza in barca a vela, proprio come ha fatto la popolare conduttrice Katia Follesa insieme ad amici e parenti.

Cosa c’è di più bello di veleggiare in mezzo al mare e scoprire tutti quei luoghi che normalmente si vedono da terra, da una prospettiva tutta nuova? Il tutto senza troppi pensieri perché lo skipper e l’equipaggio si prenderanno cura di voi!

Perché le vacanze in barca a vela piacciono così tanto?

La barca a vela, negli ultimi anni, è diventata una vera e propria opzione di viaggio. Se prima sembrava essere retaggio di persone economicamente agiate, oggi le offerte per partire in barca a vela, anche solo per un weekend, sono tantissime e perfette per tutti.

Questo boom delle vacanze in mare è arrivato soprattutto nel 2021 quando, liberi di uscire e di tornare in viaggio, ma ancora terrorizzati dal Covid, abbiamo tutti preferito stare all’aria aperta e evitare luoghi super affollati. Ecco che la barca a vela è diventata il modo migliore per viaggiare, rimanendo tra pochi intimi, e scoprire luoghi e destinazioni uniche senza la folla classica dei mesi estivi.

La vacanza di Pasqua di Katia Follesa e family

Non sappiamo se la co-conduttrice di Cake Star, Katia Follesa, abbia optato per una vacanza in barca a vela per questi motivi o per altri, ma da quello che vediamo si sta divertendo tantissimo. Insieme ad amici e parenti ha trascorso infatti la Pasqua tra Ibiza e le coste spagnole dell’isola. Il tutto, ci sembra di capire, veleggiando e sorridendo insieme alle persone che ama di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Se le foto di Katia Follesa su Instagram non sono sufficienti a farvi venire voglia di partire per una vacanza in barca a vela, vi diamo un ultimo input. Sapete che questa tipologia di vacanza aiuta nel digital detox e permette di ritrovare veramente se stessi? Provare per credere!