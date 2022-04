I ponti più antichi del mondo: opere che hanno visto la storia

Arriviamo in Turchia, qui i Romani vicino alla città di Arsameia hanno costruito un ponte romano incredibile dal nome di Cendere, siamo nel II secolo d.C., quest’opera è stata eretta, come si può apprendere dall’iscrizione latina per celebrare l’imperatore romano Settimio Severo. Con le sue quattro colonne corinzie in principio, ad oggi ne sono rimaste tre ma è diventato parte viva di uno dei parchi nazionali più importanti di tutta la Turchia, diventando patrimonio mondiale dell’UNESCO.