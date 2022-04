Tutto quello che dovete sapere sulla Domenica delle Palme: cos’è, cosa si festeggia e tradizioni. Le informazioni da conoscere.

Siamo arrivati alla settimana di Pasqua 2022. Il primo appuntamento è domenica 10 aprile, quando il mondo cattolico celebra la Domenica delle Palme, evento importante che apre la Settimana Santa fino alla domenica della Pasqua di Resurrezione.

Nel giorno della Domenica delle Palme si svolgono processioni con rami di palma e al termine della messa vengono consegnati ai fedeli dei ramoscelli d’ulivo benedetti, simbolo di pace, da portare a casa e condividere con i familiari.

Scopriamo l’origine della Domenica delle Palme, come è nata questa ricorrenza, le celebrazioni e le tradizioni che ne sono derivate. Tutto quello che c’è da sapere.

Domenica delle Palme: cos’è, cosa si festeggia e tradizioni

Con la ricorrenza della Domenica delle Palme si celebra l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, a dorso di un asino, con la folla festante che lo accolse agitando rami di palma, acclamandolo al grido di “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore“.

In tutti i Vangeli è presente il racconto dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme ma in modo diverso, come spiega Famiglia Cristiana. Nei Vangeli di Matteo e Marco si legge che la gente sventolava rami di alberi o fronde provenienti dai campi, Luca invece non cita rami o fronde, mentre solo nel Vangelo di Giovanni si legge di palme.

Gesù aveva terminato il ritiro di 40 giorni nel deserto, periodo che viene ricordato con la Quaresima, che non termina la Domenica delle Palme ma alla sera del Giovedì Santo, quando con la celebrazione dei Vespri inizia il Triduo Pasquale.

La Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana Santa, durante la quale i cristiani rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù, con le celebrazioni della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo. Nel calendario liturgico attuale del rito romano, la Domenica delle Palme è chiamata anche Domenica In Palmis De Passione Domini (della passione del Signore).

La ricorrenza della Domenica delle Palma è celebrata da cattolici e ortodossi (secondo il calendario giuliano) e anche da alcune Chiese protestanti.

La liturgia cattolica della Domenica delle Palme inizia fuori dalla chiesa. I fedeli si radunano e il sacerdote benedice i rami di ulivo o di palma. Dopo la lettura di un brano del Vangelo, i rami vengono distribuiti ai fedeli per la processione che li porterà dentro la chiesa. Quindi si tiene la celebrazione della Messa, caratterizzata dalla lunga lettura della Passione di Gesù dai Vangeli di Marco, Luca, Matteo. Mentre nella celebrazione del Venerdì Santo il testo della Passione che viene letto è tratto dal Vangelo di Giovanni.

Terminata la messa, i fedeli portano a casa i ramoscelli di ulivo benedetti, che saranno conservati in casa per il periodo di Pasqua. In alcune regioni italiane è usanza che il capofamiglia prenda un rametto di ulivo, intinto nell’acqua benedetta nella veglia pasquale del Sabato Santo, per benedire la tavola imbandita della Domenica di Pasqua.

Domenica delle Palme in Vaticano

La celebrazione più importante della Domenica delle Palme è quella che si svolge a Roma, in Vaticano con il Pontefice. Quest’anno la messa solenne della Domenica delle Palme tornerà in Piazza San Pietro, aperta dal pubblico dei fedeli, dopo due anni di pandemia.

La messa sarà celebrata Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro, alle ore 10.00 di domenica 10 aprile. Sarà preceduta dalla processione che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Rai1, da Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre) e sui canali web e social di Vatican News.

Ricordiamo che quest’anno anche la Via Crucis a Roma tornerà nella sua sede tradizionale al Colosseo, la sera di venerdì 15 aprile.

Ulteriori informazioni sul calendario liturgico di Pasqua sono sul portale della Santa Sede: https://www.vatican.va/content/vatican/it.html