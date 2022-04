Anticipazioni Pechino Express Uzbekistan: tutto sulla quinta tappa

Quinta tappa in Uzbekistan: le anticipazioni di Pechino Express.

Prosegue l’avventura di Pechino Express che procede veloce verso la quinta tappa. Diciamo addio alla Turchia e le coppie di concorrenti rimasti in gara approderanno in Uzbekistan.

Una terra selvaggia, sconosciuta ai più e sicuramente affascinante da viaggiare in lungo e in largo. Cosa che chi è rimasto in gara, sotto la guida sicura – forse – di Costantino Della Gherardesca. Diciamo forse solo perché, a causa dell’incidente avvenuto nella terza tappa durante la gara con Enzo Miccio, si vocifera di una sostituzione in corsa. Ma andiamo alle anticipazioni di Pechino Express e della tappa in Uzbekistan.

Tappa e prove in Uzbekistan: anticipazioni

Durante la puntata di giovedì vedremo i concorrenti rimasti in gara arbascura X e Andrea Boscherini , Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristian Dondi, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni percorrere una prima tappa di ben 86 chilometri dalla fortezza Ayaz Qala nel deserto di Kyzylkum, fino alla Kuhna Ark Citadel. Nel mezzo una sosta intermedia a Khiva con la prova vantaggio.

Come sempre, oltre a correre, trovare passaggi o posti per dormire, i partecipanti di Pechino Express entreranno in contatto con la vita e la cultura locale. Nello specifico si entrerà a contatto con il cibo locale, le danze tipiche e le eccellenze culturali, scientifiche e commerciali di questo Paese collocato lungo la preziosissima Via della Seta, ossia l’antica rotta commerciale che univa la lontana Cina al Mar Mediterraneo.

Cosa sapere sull’Uzbekistan

Tra le cose da sapere dell’Uzbekistan vi ricordiamo che la sua capitale è Tashkent e che la nazione non confina con il mare. La lingua principale è l’uzbeco, ma nella Repubblica autonoma del Karakalpakstan, si parla il caracalpaco. La maggior parte della popolazione è islamica. Tornando a ciò che i concorrenti di Pechino Express dovranno affrontare, visto che si parla di canti e musiche tradizionali non è escluso che le coppie si debbano confrontare con il lazgi, tipica musica e danza tradizionale.

Scienza cultura nelle prove di Pechino Express?

Per quanto riguarda invece la scienza non possiamo non ricordare che qui nacque Muḥammad al-Khwārizmī, famosissimo matematico il cui primo libro Al-kitāb al-ǧabr wa l-muqābala, diede origine proprio alla parola algebra. Inoltre sempre qui nacque Avicenna, considerato da molti il fondatore della medicina moderna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Che ne dite? Questa quinta tappa di Pechino Express e le relative anticipazioni vi hanno incuriosito al punto tale da voler organizzare un viaggio alla scoperta dell’Uzbekistan?