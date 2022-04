Carbonara Day 2022: maratona di gusto per celebrare la specialità

Arriva il Carbonara Day 2022: la maratona di gusto per celebrare la specialità della cucina romana. Tutte le informazioni.

Mercoledì 6 aprile è il Carbonara Day 2022, il giorno dedicato alla golosa specialità della cucina romana. Per la ricorrenza sono in programma tante golose iniziative.

Immancabile l’appuntamento con il “Carbonara Day” 2022, l’evento che celebra la golosa ricetta della pasta alla carbonara, in prevalenza spaghetti, tipica di Roma.

Un piatto di cui i romani sono gelosissimi e che negli anni ha scatenato accese discussioni e polemiche sulle ricette alternative, provenienti soprattutto dall’estero. La ricetta quasi sicuramente ha origini laziali e romane e come molti piatti della cucina italiana viene dalla creatività di un mondo povero che doveva ingegnarsi con gli ingredienti di cui aveva a disposizione. Tante ricette nate “povere” sono diventate delle specialità molto amate e richieste in tutto il mondo. Come le pizza e la carbonara appunto.

Gli ingredienti sono pochi e semplici, come ogni piatto genuino che si rispetti: pasta, preferibilmente spaghetti, guanciale, pecorino romano, uova, pepe e sale. L’abilità sta nella preparazione.

Per festeggiare questo piatto speciale, ecco cosa prevede il programma del Carbonara Day 2022. Tutto quello che bisogna sapere.

Carbonara Day 2022: la maratona di gusto per celebrare la specialità

Tante iniziative imperdibili per il Carbonara Day 2022 di mercoledì 6 aprile, giorno che celebra il famoso piatto della cucina romana, ideato nel 2017 per iniziativa di IPO (International Pasta Organisation) e Unione Italiana Food. Una vera festa per appassionati della pasta alla carbonara e amanti della buona cucina in generale.

Tra gli eventi in programma per festeggiare la pasta alla carbonara, segnaliamo la maratona social organizzata da WeLovePasta, sui suoi canali web, in collaborazione con i pastai di Unione Italiana Food e lo chef Luciano Monosilio. Lanciata con gli hashtag #CarbonaraDay e #CarbonaraSharing, la maratona invita tutti gli utenti a condividere sui social la loro preparazione della pasta alla carbonara.

Inoltre dalle 12.00, ora italiana, del 6 aprile, saranno pubblicati interventi pubblici, consigli, foto, dirette video e tanto altro dal mondo della cucina sulla golosa specialità romana.