La ricetta della carbonara al pomodoro affumicata fa raggelare il web che insorge contro il New York Times.

Dopo la pizza con l’ananas, con cui ormai abbiamo imparato (tragicamente) a convivere, arriva la notizia di un piatto tipico della gastronomia nostrana rivisitato in modo quantomeno particolare. La carbonara al pomodoro. La notizia di questa ricetta è stata pubblicata dal New York Times che, nelle sue pagine destinate agli appassionati di cibo, ha postato la Smoky Tomato Carbonara e, neanche a dirlo, tantissimi sono rabbrividiti all’idea!

La carbonara del New York Times: pancetta al posto del guanciale

La notizia della carbonara al pomodoro pubblicata dal New York Times continua a scuotere il mondo intero anche se, nell’articolo, si specifica che la ricetta originale non prevede il pomodoro, ma solo parmigiano, uovo, guanciale e pepe. Tuttavia, nella versione pubblicata dal quotidiano americano, viene consigliato l’utilizzo della pancetta, sicuramente più facile da trovare negli USA rispetto al guanciale. Ma si aggiunge che dona una “bella nota affumicata”.

L’aggiunta del pomodoro che scatena il web

Per quanto riguarda poi l’aggiunta del pomodoro, il New York Times specifica che non è un ingrediente tradizionale della carbonara, ma regala un “sapore brillante” alla ricetta. Poi si procede con la cottura classica della pasta con questa speciale ricetta che, però, ovviamente ha fatto insorgere il web intero.

Leggendo infatti il suggerimento della pancetta, ma soprattutto dell’utilizzo del pomodoro, il mondo è insorto contro questa variante così particolare e unica nel suo genere. I puristi non sono d’accordo, anche perché così facendo la ricetta non è né una carbonara, né una amatriciana. Insomma, non è una ricetta italiana.

In cucina, si sa, le sperimentazioni sono sempre ben accette, ma in questo caso bisogna fare attenzione ai nomi e alle ricette che si vanno a toccare o a tentare di modificare. In questo caso infatti la carbonara al pomodoro del New York Times ha sconvolto tutti, italiani e non che sanno benissimo come questo piatto sia speciale proprio per come è realizzato, senza modifiche di sorta.