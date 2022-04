Irama finalmente in tour: scopri come comprare un biglietto e tutte le date

Scopriamo insieme tutte le date del tour estivo 2022 di Irama: in quali città si esibirà e come acquistare i biglietti

Con “Ovunque Sarai” sul palco del Teatro Ariston, Irama ha fatto cantare tutto Sanremo e ora è pronto per far emozionare i suoi fan. Sono state annunciate infatti le date ufficiali del Tour Estivo 2022 di Irama che comincerà il 1° luglio.

Data la voglia di tornare a divertirsi e cantare a squarciagola ai concerti è meglio affrettarsi e acquistare un biglietto per il tour di Irama prima che vadano sold out. Ecco allora come fare, ma soprattutto quali sono le città che ospiteranno il cantante finalmente dal vivo.

Le prime date nei palazzetti di Irama

Irama ha conquistato 31 dischi di platino, 4 dischi d’oro e ha collezionato oltre 1 miliardo e 200 milioni di streaming. Numeri da far girare la testa per questo giovane cantante che, lo ricordiamo, era uscito proprio dal talent di Maria De Filippi, Amici. Il suo tour estivo è quindi attesissimo, così come le sono le 4 date zero in programma nei prossimi giorni. Lo potremo vedere live a Mantova il 24 aprile, a Roma il 26, a Napoli il 28 e il 30 ad Assago (MI). Ma entriamo ora nel vivo delle date del tour estivo di Irama.

Biglietti Tour Irama: quando e come acquistarli

Irama porterà live il suo nuovo album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” contenente, ovviamente, anche Ovunque Sarai. I biglietti dalle 12:00 di oggi, venerdì 1 aprile, saranno in vendita su vivoconcerti.com e, da mercoledì 6 aprile alle 11:00 anche nei punti venditi fisici.

Date Irama in tour

Ecco allora tutte le date dei concerti estivi

Venerdì 1 luglio 2022 – Capannori (LU) – Area Verde

Giovedì 7 luglio 2022 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival Isola del Castello

Venerdì 8 luglio 2022 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 – Ferrara – Summer Vibez Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 – Codroipo (UD) – Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 – Parma – Parco Ducale di Parma

Sabato 16 luglio 2022 – Nichelino (TO) – Sonic Parck Stupinigi Palazzina di Caccia di Stupinigi

Giovedì 21 luglio 2022 – Servigliano (FM) – Nosund Fest Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 – Ortona (CH) – Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 – Sarzana (SP) – Moonland Piazza Matteotti

Mercoledì 3 agosto 2022 – Jesolo (VE) – Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 – Monopoli (BA) – Costa dei Trulli Festival

Sabato 6 agosto 2022 – Marina di Ginosa (TA) – Melodye Music Fest Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 – Alghero (SS) – Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 – Diamante (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 – Catania – Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 – Agrigento – Teatro Valle dei Templi

Ora avete tutte le informazioni necessarie per comprare un biglietto per il tour estivo di Irama!