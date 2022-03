Festa della Mamma 2022: tre ristoranti perfetti dove prenotare per un regalo indimenticabile

La Festa della Mamma si avvicina e non bisogna farsi cogliere impreparati. Anzi. Il regalo preferito con l’arrivo della bella stagione? Un pranzo in una di queste location da sogno.

Il regalo preferito dalle mamme, in occasione della loro festa, è sicuramente quello di trascorrere del tempo di qualità con i propri figli e figlie. E quale modo migliore se non quello di sedersi al tavolo di un ristorante pazzesco?

Affrettatevi, perché il regalo giusto per la festa della Mamma è un pranzo o una cena in uno di questi ristoranti unici e super cool dove non solo mangiare, ma vivere una vera e propria esperienza indimenticabile. Ma dove prenotare?

Non farti trovare impreparato: prenota ora il ristorante per la Festa della Mamma

Il regalo giusto per la Festa della Mamma 2022 quest’anno non sarà un problema. Tra i fiori e un pranzo fuori le mamme sembra che preferiscano nettamente mettere le gambe sotto ad un tavolo in compagnia dei propri figli!

Ma quali sono i ristoranti migliori? Sicuramente, se volete pagare voi dovete optare per un ristorante di fascia media – non per questo meno buono sia chiaro – e valutare bene le recensioni degli altri clienti. Se poi volete invece “esagerare” e puntare ad un ristorante di lusso, magari stellato Michelin, dovete affrettarvi e prenotare per tempo al fine di non perdere il posto

Tre ristoranti per la Festa della Mamma

Abbiamo quindi selezionato questi tre ristoranti dove prenotare per celebrare la Festa della Mamma cercando di accontentare un po’ tutte le esigenze e le fasce di prezzo.

I ristoranti e i bistrot di Antonino Cannavacciuolo : ci sono diverse proposte e diverse opzioni per assaporare la filosofia di cucina dello chef più famoso della televisione. I bistrot sono nettamente più accessibili, ma il top resta Villa Crespi!

: ci sono diverse proposte e diverse opzioni per assaporare la filosofia di cucina dello chef più famoso della televisione. I bistrot sono nettamente più accessibili, ma il top resta Villa Crespi! Il Pagliaccio: due Stelle Michelin, quindi sicuramente di alta qualità, il ristorante di Anthony Genovese è stato premiato per il Miglior Pranzo 2022 e solo leggendo il menù ci viene l’acquolina in bocca!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ristorante Il Pagliaccio (@ristoranteilpagliaccio)

Columbus: tra le migliori novità premiate nel mondo delle osterie nel 2022 c’è il Columbus Capri di Anacapri. Un luogo perfetto per la Festa della Mamma perché unisce la semplicità di prodotti tradizionali con la cura di un ristorante di grande lusso.

Che ne dite? Vi abbiamo dato l’ispirazione giusta per trovare il ristorante ideale per portare la mamma fuori in occasione della sua festa?