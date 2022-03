Il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli, di lusso

By

Ecco come fare il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli, il viaggio di lusso per sognare.

Un esclusivo giro intorno al mondo in areo, toccando tutti i luoghi più affascinanti del nostro pianeta, è la proposta che viene dalla Francia. Un viaggio per pochi, essendo di lusso e a prezzi proibitivi. Questo non ci impedisce di scoprire un itinerario incredibile, da aggiungere alla lista dei sogni.

Il viaggio parte da Parigi e dura 22 giorni, a bordo dell’Airbus A321 neo, in business class. Si tratta di una vera e propria crociera dei cieli intorno al mondo.

A organizzare questa straordinaria e incredibile esperienza sono la compagnia aerea La Compagnie e il tour operator Safrans du Monde. Entrambi francesi.

Di seguito vi riportiamo l’itinerario di viaggio e le altre informazioni sul giro del mondo in aereo di lusso. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli

Per chi può permettersela è sicuramente l’esperienza di viaggio della vita. Un vero e proprio giro intorno al mondo, della durata di 22 giorni, con partenza da Parigi, toccando alcune delle mete di viaggio più belle e spettacolari del nostro pianeta. Paesaggi esotici, isole tropicali, deserti, alcune grandi città ma non troppe. Mete di viaggio tradizionali e nuove, per vivere emozioni indimenticabili.

Il viaggio in aereo che fa il giro del globo terrestre è a bordo degli Airbus di nuova generazione A321 neo, in sola business class, della nuova compagnia aerea francese La Compagnie, nata nel 2014. L’itinerario, con soste e visite guidate ai luoghi più belli della Terra, è curato dal tour operator del lusso Safrans du Monde.

Il viaggio è stato chiamato Air Cruise, crociera dei cieli, e i prezzi sono proibitivi per i comuni mortali: la tariffa base è di 39mila euro e comprende il pacchetto con Club Safrans, con alloggio in hotel 5 stelle, oltre al volo naturalmente; mentre costa 62mila euro il pacchetto esclusivo Première Safrans, che include le viste ed escursioni più esclusive nelle varie tappe. In ogni tappa del viaggio sono previsti programmi alternativi, con altre visite guidate e anche tour a sorpresa, che si pagano a parte. Ai pacchetti di viaggio può essere aggiunto un soggiorno di tre notti a Parigi.

Oltre a una consistente disponibilità di denaro, è necessario avere anche molto tempo a disposizione, dato che il viaggio dura quasi un mese, 22 giorni. L’ideale per una luna di miele di super lusso o per il viaggio della pensione, per chi può permetterselo.

L’itinerario del giro intorno al mondo

Come abbiamo accennato, la crociera dei cieli intorno al mondo, Air Cruise, con scalo e visite in alcuni dei luoghi più belli del pianeta, parte da Parigi. I viaggiatori si imbarcano all’aeroporto di Orly, sull’esclusivo A321 neo, dotato di tutti i comfort, con wi-fi illimitato ad alta velocità, servizi di entertainment di ultime generazione e un menù a base di piatti gourmet accompagnati da champagne.

Si vola in direzione dell’America, con la prima tappa a Rio De Janeiro. Qui vengono organizzate escursioni, anche in elicottero. Si prosegue per il Perù, con la visita all’antica capitale Inca Cuzco (Cusco) e al Machu Picchu. Poi si vola all’Isola di Pasqua e si prosegue nell’Oceano Pacifico verso la Polinesia Francese. Qui è previsto una tappa di quattro notti per visitare le isole di Thaiti, Moorea e Bora Bora. Quindi, il viaggio continua fino alle Isole Fiji.

Si prosegue fino a Singapore, con visita alla scintillante città. Dopo si raggiunge il Vietnam, per la vista alla capitale Hanoi e l’escursione alla Baia di Ha Long, nel golfo del Tonchino. I viaggiatori si spostano in Cambogia, con vista allo stupefacente sito archeologico di Ankgor Wat, con gli antichi templi Khmer. Il volo riprende fino ad arrivare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con visita alla città e al grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa. La tappa comprende anche la visita di Abu Dhabi o in alternativa una notte nel deserto.

Prima del rientro a Parigi, l’ultima sosta è in Giordania, nella città di Aqaba, sul Mar Rosso, con escursione attraverso il deserto del Wadi Rum fino alla meravigliosa Petra.

Il primo giro intorno al mondo è partito il 10 marzo e sta per concludersi, il 31 marzo. La prossima partenza è in programma per il 5 novembre. Il viaggio durerà fino al 26 novembre.

Per ulteriori informazioni: https://www.safransdumonde.com/en/worldtour22