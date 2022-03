Ora puoi vedere 50mila tulipani – piantati in lockdown- rimanendo in Italia

Un campo di tulipani meravigliosi a due passi da casa: i tulipani euganei vi aspettano.

Se pensiamo ad immensi campi di tulipani colorati, immediatamente ci viene in mente l’Olanda. Tempo di acquistare un biglietto aereo e siete già atterrati, pronti a riempirvi gli occhi di colori e di bellezze naturali uniche nel loro genere. Questa volta però vi fermiamo sul nascere: non c’è bisogno di imbarcarsi per vedere i campi di tulipani nel loro splendore, basta rimanere in Italia, precisamente in provincia di Padova.

Che l’Italia fosse una nazione predisposta alla crescita e alla fioritura dei tulipani lo sapevamo. Campi di questi meravigliosi fiori ce ne sono molti, ma fra i tanti di cui vi abbiamo spesso parlato, uno dei nostri preferiti è senza dubbio quello di Luvigliano, nel cuore dei Colli Euganei in provincia di Padova.

Il campo dei Tulipani Euganei

I tulipani dei Colli Euganei sono uno spettacolo meraviglioso. Immaginate un campo di 50mila bulbi fioriti che regalano un’immagine degna di un quadro impressionista. Passeggiando in questo luogo magico potrete incontrare ben 16 diverse varietà di tulipani, disposte su 13 filari, regalando così un colpo d’occhio impressionante.

Si tratta di una realtà nuova, nata durante la pandemia che permette di esperire la natura e i campi di tulipani in modo diverso. Nel periodo del lockdown il proprietario del terreno, Marco Dainese, ha piantato tutti i bulbi, scavano le buche una ad una. E chi verrà a visitare i tulipani dei Colli Euganei, potrà raccoglierne 2 da portare a casa come ricordo di questa meravigliosa giornata.

Quando vedere i tulipani fioriti?

Quando andare? Non si sa! Aprendo il sito ufficiale campeggia infatti un avviso: “Il campo è ancora chiuso. Al momento non siamo in grado di prevedere il periodo esatto della fioritura, potrebbe iniziare nei primi giorni di aprile, tutto dipenderà dal meteo delle prossime settimane […] L’avviso di apertura delle prenotazioni verrà dato tramite i canali social”.

La natura infatti non risponde alle esigenze dei turisti e allora, per passeggiare tra i tulipani dovremo aspettare che la natura faccia il suo corso.