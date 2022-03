I tre mercatini vintage più belli da scoprire assolutamente

Lasciatevi ammaliare dalla bellezza del vintage: ecco tre mercatini delle pulci tra i più belli del mondo!

La primavera, si sa, è una stagione foriera di molte voglie legate ai viaggi e anche alle gite fuori porta del weekend. Un fil rouge che accomuna molti è l’idea di partire, anche in giornata, per raggiungere un mercatino vintage e trovare qualche vera e propria chicca di antiquariato super alla moda.

Ma la voglia di visitare i mercatini delle pulci non riguarda solo una fetta di mercato nostrana. Ci sono anche tantissime persone che quando vanno in giro per il mondo cercano proprio di visitare i vintage market tipici di quella zona. Vediamo allora insieme quali sono i mercatini vintage più belli del mondo!

Quali sono i mercatini vintage più belli da scoprire

Il mercatino di Portobello in Gran Bretagna è sicuramente quello più famoso che ci viene in mente quanto pensiamo al vintage. Ma non è certo l’unico. Immaginate bancarelle piene di oggetti assurdi e antichi, spesso ci si imbatte in oggetti vetusti e di poco interesse, ma se siete degli attenti osservatori potrete trovare qualcosa di magico!

Data la moda che è scoppiate negli ultimi anni sono tantissimi i mercati vintage sparsi nel mondo. Noi ne abbiamo selezionati alcuni tutti da scoprire.

Braderie-de-lille in Francia: questo mercatino delle pulci è speciale ed è considerato tra i più grandi d'Europa. Del resto ospita al suo interno oltre 10mila espositori. Per visitarlo accuratamente e trovare la vostra chicca vintage dove prendervi un bel po' di tempo!

El Rastro, Madrid: siete pronti? Questo è un altro mercatino straordinario che sembrerà farvi entrare in un mondo magico e quasi sospeso nel tempo. Anche in questo caso potrete girare tra tantissime bancarelle diverse: dall'oggettistica passando a dei capi di vestiario pazzeschi.

East Market, Milano: non solo estero. Diventato ormai una vera e propria istituzione nostrana se amate il vintage non potete perdervi questo mercatino. Qui troverete delle piccole meraviglie antiche, ma anche dei vestiti e dei piccoli oggetti da portare a casa che diventeranno dei soprammobili molto retrò e assolutamente alla moda.

Che ne dite? Vi abbiamo fatto venir voglia di partire e andare alla ricerca di una chicca vintage che diventerà il fulcro dell’attenzione nella vostra casa?