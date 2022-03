La novità: riapre l’aeroporto delle vacanze, ecco i nuovi voli da e per Rimini. Tutte le informazioni utili.

Tra le ultime notizie sul trasporto aereo in Italia, segnaliamo la riapertura dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini Miramare, in vista delle prossime vacanze estive.

Lo scalo romagnolo era stato chiuso per lavori di ristrutturazione e da oggi, martedì 22 marzo, è tornato in funzione. I primi aerei saranno operativi sulla pista domani, mercoledì 23 marzo, con l’arrivo del primo volo che porterà in Italia i giocatori della nazionale di calcio della Lituania, impegnati in una partita contro San Marino venerdì 25 marzo.

I calciatori lituani atterreranno all’aeroporto di Miramare con un charter. Seguiranno i voli di Ryanair e alcune nuove tratte per la stagione estiva. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Riapre l’aeroporto delle vacanze: i nuovi voli da e per Rimini

Torna pienamente operativo l’aeroporto di Rimini, utilizzato per le vacanze sulla Riviera Romagnola da tanti italiani e soprattutto da stranieri. Si sentirà la mancanza dei collegamenti con la Russia, inevitabilmente cancellati a seguito della guerra in Ucraina. Lo scalo riminese, tuttavia, è pronto a nuove sfide e all’apertura di nuovi collegamenti.

Dopo i primi voli di metà settimana, la notizia principale è il ritorno dei collegamenti di Ryanair, a partire da venerdì 25 marzo. Numerose sono le tratte da e per Rimini verso città italiane ed europee: Cagliari, Napoli, Palermo, poi Budapest, Cracovia, Kaunas, Londra, Varsavia Modlin, Vienna.

In particolare, per la nuova stagione estiva aumentano le frequenze dei voli per Budapest, che saliranno a cinque a settimana: il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica.

I voli per Budapest e Cracovia saranno operativi subito, dal 27 marzo, giorno di ripresa dei voli di Ryanair. Mentre lunedì 28 marzo partirà il volo per Varsavia. Mete verso l’Est Europa, destinazioni cruciali sia per portare i turisti italiani in quelle città e per riportare nei loro Paesi i cittadini di Polonia e Ungheria, ma soprattutto per attrarre nuovi turisti sulla Riviera Romagnola da quelle zone.

Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, la società che gestisce l’aeroporto di Rimini, ha riferito che a breve potrebbero esserci altre novità, riguardo all’apertura di nuove rotte verso mete europee e anche extraeuropee. Riminesi, e non solo, restano in attesa di un ampliamento dell’offerta del loro aeroporto.

Vi ricordiamo, infine, che fino al 30 marzo avete la possibilità di acquistare voli Ryanair a prezzi super scontati, da soli 4,99 euro. Si tratta della promozione di Pasqua lanciata dalla compagnia aerea, valida anche per i voli in partenza da Rimini.