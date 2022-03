Da non perdere le ultime offerte Ryanair per il Marocco: le occasioni per viaggiare in primavera. Tutte le informazioni utili.

In arrivo da Ryanair nuove allettanti offerte per viaggi di primavera verso mete al caldo. Per vacanze che anticipano l’estate. L’ultima promozione della compagnia low cost è per il Marocco.

Se state organizzando un viaggio di primavera, che siano vacanze di Pasqua o ponti primaverili, non dovete lasciarvi sfuggire le nuove offerte di Ryanair per raggiungere il Marocco. La compagnia aerea low cost ha appena lanciato una nuova promozione per Agadir, città della costa meridionale atlantica del Marocco.

Un’occasione imperdibile per una vacanza in una meta al caldo, con un anticipo d’estate. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’ultima promozione Ryanair.

Offerte Ryanair per il Marocco: le occasioni per viaggiare in primavera

I biglietti in offerta di Ryanair per viaggiare dall’Italia fino alla città marocchina di Agadir partono dal prezzo speciale di 19,99 euro. Come sempre, tuttavia, si trovano anche biglietti a prezzi ancora più ribassati.

La nuova promozione è per viaggiare dal 1° aprile al 31 maggio 2022. Dunque, in pieno periodo primaverile ma dove il clima è più mite di quello medio italiano nello stesso periodo.

L’offerta è soggetta a termini e condizioni e va acquistata subito perché scade il 23 marzo 2022. Avete, dunque, un paio di giorni per cercare e prenotare il vostro volo Ryanair per Agadir.

I voli diretti della compagnia irlandese partono dai principali aeroporti italiani. Segnaliamo le partenze dei voli Ryanair per Agadir dagli scali di Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bologna, Napoli, Pisa e Torino. Tutti i voli hanno una tariffa che parte da 4,99 euro a tratta. Per il viaggio di ritorno si trovano voli da 7,99 euro. Dunque il prezzo finale del viaggio sarà ben al di sotto dei 19,99 euro del prezzo di lancio della promozione.

Un’occasione assolutamente imperdibile per un viaggio in una località esotica ma a portata di volo di poche ore dall’Europa.

La città di Agadir offre un’ampia spiaggia di sabbia dorata a forma di mezzaluna, affacciata su una baia protetta a nord dalle montagne. La località turistica offre numerose strutture ricettive, luoghi di cultura, punti panoramici e campi da golf. Una meta di vacanza per tutti i gusti. Un luogo da scoprire, per chi ancora non lo conosce, grazie alle nuove offerte di Raynair.

Infine, ricordiamo che fino al 30 marzo è ancora attiva l’offerta di Pasqua di Ryanair con voli a soli 4,99 euro. L’altra promozione da non lasciarsi sfuggire.