Cosa bisogna sapere sul Green pass per treni e autobus: le nuove regole dal 1° aprile. Tutte le informazioni utili.

È partito il conto alla rovescia per il 1° aprile, quando terminerà lo stato di emergenza legato alla pandemia e cambieranno anche le regole sul Green pass.

Il certificato verde sarà ancora obbligatorio in diverse situazioni per almeno un mese. Non sarà eliminato subito, solo a partire dal 1° maggio dovrebbe essere tolto in via definitiva. Salvo imprevisti e nuove impennate di contagi.

Ad aprile, nell’ultimo mese transitorio di applicazione, comunque, il Green pass sarà richiesto in minori occasioni. In alcuni casi sarà abolito, sia quello base sia quello rafforzato. Ad esempio, il certificato verde non sarà più richiesto negli hotel e nemmeno ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti.

Il decreto riaperture del governo, poi, ha rivisto le regole del Green pass per i mezzi di trasporto pubblico. Scopriamo cosa cambierà dal 1° aprile su treni e autobus. Quando il Green pass sarà obbligatorio e quando no.

Green pass per treni e autobus: le nuove regole dal 1° aprile

Come abbiamo già anticipato, dal 1° aprile il Green pass non sarà più obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblico locale: autobus, metropolitane, treni urbani e regionali. Non sarà richiesto né il Green pass rafforzato, quello per soli vaccinati e guariti che era diventato obbligatorio il 10 gennaio scorso (anche per i mezzi locali) e nemmeno quello base, che include anche il tampone negativo.

Invece, sui mezzi pubblici a lunga percorrenza, come aerei nazionali, navi, treni interregionali (?), Intercity e treni alta velocità, tornerà in vigore almeno per un mese il Green pass base, con tampone, che era stato introdotto a settembre 2021.

Ricapitolando:

niente Green pass , di nessun tipo, sui mezzi di trasporto pubblico locale ,

, di nessun tipo, , obbligo di Green pass base sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

Per maggiori informazioni, in particolare sul tipo di mezzi di trasporto esclusi dall’obbligo di Green pass, occorre attendere la pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che comunque su tutti i mezzi di trasporto, locali e a lunga percorrenza, saranno ancora obbligatorie le mascherine Ffp2 almeno fino al 30 aprile.

Dal 1° maggio dovrebbe essere eliminato l’obbligo di mascherine al chiuso, dunque anche sui mezzi di trasporto pubblico, ma come hanno precisato dal governo la cancellazione non sarà automatica. Molto dipenderà dall’andamento dell’epidemia nel nostro Paese.

Infine segnaliamo in dettaglio tutti i casi in cui il Green pass sarà ancora richiesto al ristorante, al bar e nei locali assimilati.

Che ne pensate di queste modifiche al Green pass?