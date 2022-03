Haight Ashbury



Se amate il movimento hippie e la musica degli anni ’70, beh, non potete perdervi questo quartiere iconico. Negozi vintage, vinili, musicisti per strada… sembra che qui il mondo si sia fermato a qualche decade fa. Se vi imbattete in una casa completamente rosa prestate attenzione: potrebbe essere la casa in cui visse Janis Joplin!

Una passeggiata sul Golden Gate di San Francisco

Forse è banale dirlo: non potete rinunciare a una passeggiata sul Golden Gate. Il famoso ponte arancione è certamente l’attrazione più gettonata. Ma rimane imperdibile: il panorama che si può apprezzare sospesi a 200 metri d’altezza dall’acqua dell’Oceano è sempre diverso e regala emozioni uniche. Il ponte di può percorrere anche in bicicletta.

Un salto al PIER 39

Nei pressi dell’ingresso al Golden Gate, sul molo del porto di San Francisco c’è il PIER 39 (Beach Street & The Embarcadero). Si tratta di un centro commerciale molto apprezzato dai turisti. Infatti, al di là delle infinità di negozi dove fare shopping, al PIER 39 è possibile assistere a proiezioni 3D, divertirsi in vari giochi di strada e, soprattutto, ammirare i magnifici leoni marini che riposano sui pontili.

I mitici tram….

I tram/funicolare, chiamati lì cable car, sono un vero e proprio monumento nazionale. Non c’è niente di più tipico che viaggiare nella parte aperta di questi particolari veicoli e confondersi con gli abitanti che spesso ne usufruiscono come un comune mezzo di trasporto.