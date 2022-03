Grazie al nuovo collegamento Milano Centrale-Lione- Parigi Gare de Lyon, finalmente è possibile viaggiare oltralpe con la qualità e il comfort di Frecciarossa.

Basteranno solo 6 ore e mezzo per raggiungere Paris, con tutte le comodità del treno, senza dover attendere le lunghe file di controllo aereoportuali e risparmiando anche economicamente.

Gli orari dei treni per Parigi e con partenza Milano

Sono 2 i Frecciarossa al giorno, di andata e ritorno, tra Milano Centrale e Paris Gare de Lyon con fermate a Torino e Lyon Part Dieu :

da Milano la partenza è alle 6:25, con arrivo Parigi alle 13:22, ed alle 15:53 con arrivo a Paris alle 22:25

da Paris la partenza è alle 7:26, con arrivo Milano alle 14:07, ed alle 15:18 con arrivo a Milano alle 22:07

Il costo del biglietto parte da 29 euro nei giorni infrasettimanali, con aumenti relativi ai fine settimana. Gli orari disponibili da Trenitalia non sono ancora numerosissimi, ma è già in programma un aumento delle corse per i prossimi mesi. Il treno risulta comodo anche per chi viaggia in carrozzina o con passeggini. Inoltre per gli appassionati del trekking sarà possibile portare con sé anche la bicicletta e tutta l’attrezzatura utile, senza dover pagare costi extra per l’imbarco di questi ultimi.

E tu cosa aspetti per trascorrere un week end da sogno prendendo un treno diretto per Parigi?