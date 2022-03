By

Previsioni meteo weekend 12-13 marzo: che tempo farà in Italia. Cosa dobbiamo aspettarci tra precipitazioni e temperature.

Nonostante il miglioramento generale delle condizioni meteo, con giornate più soleggiate e meno precipitazioni, la primavera è ancora rimandata. Sull’Italia insiste ancora il freddo portato dalle correnti gelide in arrivo dalla Russia.

Il weekend del 12-13 marzo sarà caratterizzato da tempo variabile e temperature ancora invernali. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio.

Meteo weekend 12-13 marzo: che tempo farà in Italia

La primavera può attendere, anche se l’equinozio sarà il prossimo 20 marzo, la primavera meteorologica per convenzione inizia il 1° marzo ma ancora non si è vista. Dopo l’anticipo di febbraio, con temperature fin troppo miti, è tornato il freddo invernale con temperature decisamente sotto la media e gelate mattutine.

Il freddo è portato da correnti gelide che dalla Russia raggiungono i Balcani e poi arrivano sull’Italia, soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, nei giorni scorsi investite da eccezionali nevicate anche a quote molto basse.

Sebbene nei prossimi giorni non siano attese eccezionali perturbazioni sull’Italia in generale, il tempo sarà ancora variabile, con piogge tra Sardegna e Sicilia, neve sulle Alpi e correnti fredde sul resto d’Italia.

Durante il weekend del 12-13 marzo assisteremo a uno “scontro di stagioni“, spiega 3bmeteo, con la primavera che sta finalmente per arrivare ma l’inverno che non se ne vuole andare. Il contrasto tra correnti atlantiche più miti e correnti più fredde dall’Europa nordorientale si verificherà nel Mediterraneo occidentale, con la formazione di una perturbazione tra le Isole Baleari, La Sardegna e la Sicilia nordoccidentale.

Sulle altre regioni italiane il clima sarà ancora freddo, con temperature sotto la media, ma asciutto, senza piogge. Una situazione climatica che al Nord sta diventando drammatica per i lunghi mesi di siccità.

Nella giornata di venerdì 11 marzo, il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato o parzialmente nuvoloso. Con maggiore nuvolosità sulle Alpi occidentali e qualche nevicata sule zone di confine e qualche fenomeno sparso sull’Appennino meridionale. Il peggioramento del tempo sarà nel weekend.

Previsioni per sabato e domenica

Nella giornata di sabato 12 marzo, il tempo sarà soleggiato oppure velato o parzialmente nuvoloso al Nord. Più nuvoloso al Nord-Ovest, dove sono previsti fenomeni sporadici in Piemonte, con qualche nevicata fino a 500-600 metri. Sulla Sardegna sono attese piogge e rovesci, che saranno anche abbondanti nella parte meridionale dell’isola. Il tempo sarà più sereno o parzialmente nuvoloso sulle regioni centrali, con cieli più velate su quelle tirreniche. Anche al Sud Italia il tempo sarà sereno o poco nuvoloso, mentre sulla Sicilia i cieli saranno coperti e con piogge nella parte occidentale. Le temperature aumenteranno su Sardegna e Sicilia, mentre saranno stabili on in calo altrove. I venti soffieranno tesi da Est, i mari saranno mossi o molto mossi.

Per domenica 13 marzo avremo tempo stabile al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, tranne al Nord Ovest, con cieli coperti in Piemonte e qualche nevicata a 500-800 metri. Nella seconda parte della giornata sono previste piogge sulla Liguria occidentale, poi in estensione al resto della regione. Al Centro il tempo sarà velato o poco nuvoloso, mentre l’instabilità insisterà sulla Sardegna, con piogge e temporali. Al Sud i cieli saranno sereni o poco nuvolosi, salvo qualche variabilità sui versanti dello Ionio e ancora piogge sulla Sicilia. Le temperature aumenteranno lievemente ma saranno ancora sotto la media stagionale. I venti soffieranno ancora tesi da Est, mentre i mari saranno mossi o molto mossi.