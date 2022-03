La fioritura del glicine in primavera: dove vedere lo spettacolo meraviglioso

By

In primavera sbocciano i fiori, tutto si riempie di mille colori e in Italia è possibile assistere alla fioritura del glicine, un fiore meraviglioso. Ma dove si può vedere? Ecco il posto più bello dove andare.

Il glicine è una delle piante rampicanti più belle che ci siano, grazie al suo colore unico e riconoscibile che in primavera riempie i giardini di fascino.

In Italia ci sono diversi luoghi dove poter assistere alla fioritura del glicine, un fenomeno bellissimo che vi farà immergere completamente in un’atmosfera da sogno. Ecco i luoghi che vi consigliamo da non perdere.

La fioritura del glicine in Italia, dove vederla

Lo sbocciare del glicine è un fenomeno molto diffuso in Italia in primavera, un fiore bellissimo di un colore che è diventato anche di moda nei decenni.

Durante questa stagione, in molti luoghi molto belli del nostro Paese si può assistere alla sua comparsa, che dura poi fino all’estate. Se volete assistere a questo bellissimo fenomeno, ecco alcuni luoghi dove poter vedere la bellezza del glicine.

Villa Bardini a Firenze

Firenze è già una delle città più belle d’Italia, ma in primavera riserva grandi sorprese. Come a Villa Bardini, dove su un bellissimo pergolato cresce il glicine che, in questa stagione, dona il meglio di sé.

Questo spettacolo si ripete ogni primavera, da quando il giardino è stato riprogettato rispetto al disegno del noto antiquario Stefano Bardini, storico proprietario della villa, grazie alle operazioni di recupero da parte di Fondazione CR Firenze. Uno spettacolo da non perdere.

Castello Cabiaglio, Varese

Se volete vedere il glicine più longevo d’Italia, dovete recarvi a Varese dove si trova il Castello Cabiaglio.

Qui, in questo luogo intriso di storia, si trova una pianta di glicine che ha ben 300 anni ma che ogni anno fiorisce come se fosse la prima volta. Per ovvi motivi, il grande albero è l’attrazione principale del bed & breakfast, ricavato all’interno del cinquecentesco Palazzo Ronchelli.

Corinaldo, provincia di Ancona

Un borgo poco conosciuto nelle Marche è Corinaldo, dove in primavere si trovano numerose piante di glicine che sbocciano, allietando visitatori e abitanti.

Corinaldo è uno dei borghi più belli d’Italia, assolutamente da conoscere, quindi la primavere potrebbe essere la stagione perfetta per godere delle sue bellezze e dei mille colori dei fiori.