By

Il meteo della settimana da lunedì 7 marzo: ancora freddo e neve. Le previsioni del tempo in dettaglio.

Siamo a una nuova settimana, quella di lunedì 7 marzo, e ancora dovremo fare i conti con il freddo, la pioggia e la neve. La primavera si farà ancora attendere.

Le zone d’Italia più colpite dal maltempo continuano ad essere le regioni adriatiche e quelle meridionali. Il clima, comunque, è ancora invernale su gran parte d’Italia. Scopriamo le previsioni del tempo della settimana e cosa dobbiamo aspettarci.

Ricordiamo che martedì 8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna.

Meteo della settimana da lunedì 7 marzo: ancora freddo e neve

L’arrivo della primavera è rimandato, anche questa settimana avremo ancora un tempo tipicamente invernale, con freddo, piogge e nevicate. Gelo e maltempo arrivano sull’Italia con correnti fredde provenienti dai Balcani. Una depressione è già presente da qualche giorno al Centro Sud, sulle regioni adriatiche, con temperature sotto la media stagionale e neve anche a bassa quota.

L’anticiclone rimane sull’Europa settentrionale e questo favorisce l’arrivo di correnti fredde dalla Russia sull’Europa orientale in direzione Ovest, fino al Mediterraneo centrale e all’Italia. Come spiega 3bmeteo. Le zone più colpite sono il versante adriatico e le regioni meridionali.

Il fronte perturbato sta portando tempo instabile sulle Marche, dove le temperature gelide hanno portato neve anche a quote molto basse, quasi in pianura. La stessa situazione si è verificata nell’Adriatico meridionale, con i fiocchi che hanno imbiancato la Puglia settentrionale, il Gargano e le Murge. La neve è caduta anche sul Molise e sulla Basilicata, fino alla pianura. Accumuli di neve fresca sono presenti tra Abruzzo e Molise.

Al Centro Nord il tempo è più stabile, con cieli sereni ma temperature gelide nelle ore notturne e al mattino. Le minime sono scese sotto zero in Pianura Padana, e in alcune zone interne di Toscana e Lazio. Il Golfo di Trieste è battuto dalla Bora con raffiche di vento fino a 70 km orari.

Nelle prossime ore, il tempo sarà ancora stabile al Centro Nord, con cieli sereni quasi ovunque, salvo qualche annuvolamento sul Nord Est e sulla Romagna. Attesa qualche pioggia locale sulla costa del Lazio. Tempo variabile ma in miglioramento sulla Sardegna.

Invece, il tempo sarà ancora instabile sulle regioni del Centro Sud, soprattutto quelle meridionali peninsulari. Le piogge sono previste tra Abruzzo, Molise e Puglia. Mentre nevicherà sull’Appennino centro meridionale, fino alla pianura nelle Marche e nell’Umbria orientale. Il tempo migliorerà a fine giornata. La neve scenderà fino a quota 400-600 metri sull’Appennino meridionale e sul Gargano. Pioverà su Salento, Basilicata e Calabria ionica. Qualche variabilità è prevista sulla Sicilia orientale. I venti soffieranno moderati a Nord Ovest. Le temperature scenderanno ancora.

I prossimi giorni

Anche martedì 8 e mercoledì 9 marzo avremo ancora freddo e maltempo in Italia. Anzi, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente per l’arrivo di un nuovo fronte freddo dalla Russia. Avremo ancora temperature gelide, invernali, e neve a bassa quota. Il maltempo insisterà ancora sulle regioni orientali e meridionali. Le zone più colpite saranno quelle del basso Adriatico, dell’Appennino meridionale e alcune parti dell’estremo Sud.

Quanto ai fenomeni, non avremo l’instabilità dei giorni precedenti ma il freddo farà scendere fiocchi di neve fino a bassa quota, soprattutto al primo mattino. Sul resto d’Italia il tempo sarà più stabile, con tempo prevalentemente soleggiato, ma temperature basse, sotto la media stagionale e con gelate notturne in pianura. Non solo al Nord ma anche nelle valli del Centro nelle regioni tirreniche, dove i cieli saranno sereni, potranno verificarsi gelate.

Nei giorni seguenti, le correnti provenienti dall’Atlantico contrasteranno il freddo di origine russa, riportando le temperature nella media stagionale.

Leggi anche –> Colori delle Regioni da lunedì 7 marzo: chi passa in zona bianca