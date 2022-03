The Batman, dove è stato girato il film? Tutte le location

By

Sta per uscire nelle sale l’attesissimo The Batman, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Ma scopriamo insieme tutte le principali location dove è stato ambientato il film.

I fan dell’uomo pipistrello non ce la fanno più ad attendere, ma manca poco. Finalmente anche in Italia dal 3 marzo 2022, potremo vedere The Batman, il nuovo film dedicato proprio al supereroe della DC che tutti amiamo.

I film su Bruce Wayne sono tantissimi, così come gli attori che hanno interpretato questo straordinario ruolo e, per questa volta, il fardello con oneri e onori è nelle mani di Robert Pattinson. Noi che amiamo Batman, ma amiamo ancora di più i viaggi e vorremmo che Gotham esistesse veramente, abbiamo deciso quindi di portarvi alla scoperta delle location del film The Batman.

Le location di The Batman con Robert Pattinson

Grazie alle segnalazioni dei fan e all’accurato lavoro di raccolta informazioni effettuato dal sito Mepiute.com abbiamo raccolto un po’ di interessanti location da segnarci sul nostro diario dei viaggi!

Londra : qui si sono svolte moltissime riprese del nuovo film su Batman. Vedremo la villa vittoria Two Temple Place, ma anche il tunnel Kingsway, la Somerset House

: qui si sono svolte moltissime riprese del nuovo film su Batman. Vedremo la villa vittoria Two Temple Place, ma anche il tunnel Kingsway, la Somerset House Glasgow : qui troviamo gran parte degli esterni del film che vogliono rappresentare Gotham. Pare che sotto la Cattedrale di Glasgow siano state ambientate anche tutte le scene che rappresentano la Bat Caverna perché molti fan giurano di aver visto uscire e entrare da quel luogo diverse volte i mezzi dell’uomo pipistrello.

: qui troviamo gran parte degli esterni del film che vogliono rappresentare Gotham. Pare che sotto la Cattedrale di Glasgow siano state ambientate anche tutte le scene che rappresentano la Bat Caverna perché molti fan giurano di aver visto uscire e entrare da quel luogo diverse volte i mezzi dell’uomo pipistrello. Liverpool: precisamente nella zona di St. George’s Hall sono state girate svariate scene di combattimenti e scontri tra Batman e la Polizia locale. Inoltre nella scena in cui Batman si trova sul punto più alto di un grattacielo si tratta del Royal Liver Building, proprio a Liverpool.

Guardando poi il film sicuramente i fan e i più attenti noteranno moltissime altre location, ma intanto se volete organizzare un viaggio nei luoghi cult del film The Batman, avete un’ottima base da cui partire!