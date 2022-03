Videosorveglianza da cellulare: la sicurezza a portata di click

Oggi la sicurezza è sempre a portata di click. Grazie ai sistemi di video sorveglianza da cellulare: basta uno smartphone per monitorare cosa accade all’interno della tua dolce dimora o della tua attività commerciale, cliccando una semplice applicazione. Non importa dove sei: al parco, in viaggio o in giro per la città in compagnia dei tuoi amici, ti basta guardare il telefono per controllare cosa accade tra le mura domestiche in tua assenza.

I sistemi di video sorveglianza da smartphone sono definiti intelligenti perché permettono un monitoraggio costante 24/7 della propria casa da remoto, migliorando la qualità della vita del fruitore in termini di sicurezza e comodità..

La domanda sorge spontanea: cosa succede in caso di irruzione dei ladri? Nelle situazioni di emergenza, la tecnologia di alto livello dei dispositivi di allarme e video sorveglianza si attiva all’istante. Rileva l’intruso e invia una celere notifica di allarme al cellulare del proprietario. A questo punto, basterà accedere all’applicazione di video sorveglianza da cellulare o tablet per vedere in tempo reale quanto sta accadendo in nostra assenza e, se necessario, registrare e archiviare le immagini.. Se si tratta di una reale intrusione, potremo chiamare i soccorsi.

Tuttavia, se l’intrusione dovesse avvenire in un momento in cui abbiamo la batteria del cellulare scarica e non riceviamo la notifica? Oppure ci troviamo in una zona con scarsa copertura di rete? O siamo in una riunione importante che proprio non possiamo guardare lo smartphone?

Chi chiamerebbe le Forze dell’Ordine per bloccare i ladri in casa nostra?

Nulla di cui disperarsi: il mercato attuale offre kit di videosorveglianza da cellulare ad Alta Sicurezza collegati ad una Centrale Operativa H24 di Istituto di Vigilanza Privata.

Tali kit, di cui si menziona la valida offerta di Verisure, azienda leader in Europa e in Italia nel settore dei sistemi monitorati da Centrale Operativa, garantiscono intervento immediato e protezione professionale in ogni situazione d’emergenza. Il collegamento istantaneo alla Centrale Operativa H24, monitorata da Guardie Giurate, offre un servizio senza imprevisti, più sicuro e affidabile.

Quando i dispositivi di video sorveglianza in casa rilevano un’intrusione, le Guardie Giurate della Centrale Operativa Verisure, che operano giorno e notte, si connettono alle immagini e all’audio dell’ambiente per verificare cosa sta accadendo. In questo modo, scartano i falsi allarmi e effettuano un intervento mirato in caso di pericolo reale.

In caso di effettiva irruzione in casa, in ufficio o in negozio, la Centrale Operativa Verisure allerta subito le Forze dell’Ordine o altri Servizi d’Emergenza e inviano sul posto Guardie Giurate Territoriali per presidiare il tuo immobile fino al ripristino della tua sicurezza.

Non solo, nell’attesa dell’arrivo in loco dei soccorsi, la Centrale Operativa Verisure blocca immediatamente il furto da remoto attivando in casa in modo sicuro e professionale ZeroVision, il nebbiogeno Verisure high-tech. Una fitta nebbia di fumo oscurerà la visibilità dei vostri ambienti e bloccherà l’intruso in soli 45 secondi. Ricorda: ladro che non vede non può rubare. La nube densa di fumo, del tutto innocua per persone, animali o beni, consente così di accelerare l’intervento di emergenza, aumentando di conseguenza la protezione degli interni e detronizzando le cattive intenzioni di ladri o malviventi.

Il catalogo offerto da Verisure presenta notevoli dispositivi high-tech essenziali per mantenere alti gli standard di protezione della propria casa o del proprio negozio. Oltre ai dispositivi d’allarme perimetrali e volumetrici con fotocamera a colori e ai sensori porte-finestre, ci sono le telecamere di videosorveglianza firmate Arlo, marchio leader nel settore e parte di Verisure. La selezione presenta telecamere all’avanguardia, al tempo stesso ergonomiche ed eleganti: ideali per proteggere esterni e interni della tua proprietà, con risoluzione full HD, audio e microfono HQ, visione notturna, sensore di movimento e Intelligenza Artificiale.

L’app che consente l’interconnessione tra il sistema di video sorveglianza dal cellulare è My Verisure Italia, comodità messa a disposizione dall’azienda alla propria clientela insieme al Cloud protetto in versione illimitata. La piattaforma è stata progettata per essere di facile utilizzo, semplice e intuitiva. L’interfaccia è dunque alla portata di tutti senza vincoli di tempo e spazio; ma le sorprese non finiscono qui: un’altra funzione dell’app My Verisure Italia è la capacità di gestione da remoto dell’antifurto.

Con la domotica e l’applicazione di Verisure sono tante le comodità a portata di mano: dalla programmazione di giorni/orari di attivazione dell’antifurto al monitoraggio delle Chiavi Magnetiche d’allarme fino all’utilizzo del pulsante SOS per il collegamento istantaneo alla Centrale Operativa in caso di pericolo.

La domotica offerta dall’azienda consente di custodire i tuoi spazi a distanza e il servizio di Centrale Operativa ti garantisce elevata sicurezza H24 in ogni situazione: furto, rapina, emergenza medica, aggressione, incendio ecc.