Cosa non fare prima di prendere l’aereo se avete paura di volare. Ecco a cosa prestare attenzione e i comportamenti da evitare

Prendere un aereo, se avete paura di questo mezzo di trasporto, non è mai semplice. Anche se è sinonimo di vacanze, di viaggi e di divertimento, può diventare un vero e proprio ostacolo difficile da gestire o da superare. E allora come si fa? C’è qualcosa da fare o qualche trucchetto da mettere in pratica prima di volare per cercare di godersi al meglio il viaggio senza essere assaliti dalla paura? Ovviamente sì, e siamo qui apposta per svelarveli!

Scegli accuratamente i posti dove sederti in aereo

Come primo elemento da tenere in considerazione per un volo in aereo il più tranquillo possibile, c’è la scelta del posto. Spesso per poter scegliere dove sedersi è richiesto un supplemento, ma potrebbe essere fondamentale per poter trovare un luogo comodo e dove si sentono meno le vibrazioni e gli eventuali vuoti d’aria. Dove sedersi quindi? Molto meglio nei posti avanti e centrali: evitate i sedili posteriori!

Munitevi di oggetti per distrarvi

Ricordate poi di avere con voi una borsetta o un piccolo beauty case dove mettere qualche medicinale, oppure tenere un libro o le cuffie per sentire un po’ di musica e distrarvi in caso di turbolenze. In quei momenti infatti bisogna cercare di stare calmi, di non pensare ai rumori o agli scossoni e respirare profondamente cercando di rimanere il più tranquilli possibile.

Occhio a cosa si mangia prima di salire in aereo

Fate attenzione poi anche a cosa mangiare prima di salire a bordo. Meglio optare per cibi leggeri e non provare nulla di nuovo prima di partire per evitare magari degli spiacevoli effetti collaterali. Cerca di evitare poi anche alcool e bibite gasate per evitare di dare al tuo stomaco fastidi.