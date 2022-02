Blanco in concerto: date, città e biglietti per sentire Brividi dal vivo

Le date del tour 2022 di Blanco: i nuovi concerti in giro per i più importanti Festival d’Italia. Ecco gli appuntamenti da segnarsi sul calendario.

Se fino a qualche giorno fa il nome di Blanco non era così popolare, oggi non ci sono più scuse. Dopo il trionfo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con la canzone “Brividi” i fan sono quintuplicati. La vetrina del Festival ha fatto conoscere il giovanissimo cantante a una platea gigantesca: per questo motivo la notizia delle nuove date del tour di Blanco ha fatto impazzire di gioia tantissimi fan!

Le date primaverili del Tour di Blanco, Blu Celeste, sono andate sold out dopo pochissimo, per questo si aspettavano con ansia le date estive dei concerti che, finalmente sono arrivate.

Blanco in concerto: le date riprogrammate

Le date dei concerti di Blanco sono tante, anzi tantissime. Il giovane cantante ha riprogrammato i live previsti a maggio visto che parteciperà con Mahmood all’Eurovision. Nello specifico l’ufficio stampa ha comunicato che le date dell’Estragon di Bologna dell’8 e 9 maggio sono state posticipate al 22 e 23 maggio, mentre quelle al Gran Teatro Morato di Brescia del 13 e 14 maggio sono state riprogrammate per il 27 e 28 maggio. Gli show sono sold out e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date.



Le nuove date del tour estivo di Blanco

Ora è arrivato il momento di scoprire tutti gli appuntamenti estivi. Si tratta di 12 concerti incredibili e tutti da scoprire.

Locarno: 18 giugno – Connection Festival

Genova: 24 giugno Goa Boa_The Next Day

Alba (CN): 9 luglio – Collisioni Festival

L’Aquila: 17 luglio – Pinewood Festival

Lucca: 21 luglio – Lucca Summer Festival

Servigliano (FM): 23 luglio – NoSound Fest

Roma: 28 luglio – Rock In Roma

Catania: 30 luglio – Villa Bellini

Matera: 3 agosto – Sonic Park Matera

Gallipoli (LE): 4 agosto – Parco Gondar

Cattolica (RN): 6 agosto – Arena Della Regina

Milano: 17 settembre – Ippodromo Snai San Siro

Vi conviene affrettarvi, perché difficilmente i biglietti rimarranno disponibili ancora a lungo. Blanco in concerto è uno di quegli appuntamenti che, a oggi, nessuno vuole farsi scappare!