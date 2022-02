L’attrice e co-conduttrice del Festival di Sanremo Ornella Muti 2022 vive con sua figlia Naike Rivelli in una casa incredibile. Ecco dove si trova

Ornella Muti arriva all’Ariston per condurre insieme ad Amadeus la prima serata del Festival di Sanremo 2022, ma prima di arrivare sul palco di Sanremo, Francesca Romana Rivelli, questo il suo vero nome, è stata protagonista di tantissimi film ed è stata il sogno proibito di milioni di italiani.

Oggi Ornella Muti ha scelto una vita più tranquilla, a ritmo più lento, e molto lontana dalle luci e dalle tentazioni della metropoli. Ornella Muti vive in una casa ecosostenibile, una casa molto particolare in quanto è un’ex abbazia immersa nella campagna. Ecco dunque dove vive Ornella Muti con sua figlia Naike Rivelli e com’è fatta la sua casa.

Dove si trova la casa di Ornella Muti: un’ex abbazia in campagna

Ornella Muti è nata a Roma, sua figlia Naike Rivelli a Monaco di Baviera in Germania. Per esigenze di lavoro e per piacere le due donne hanno sempre viaggiato molto, ma ora hanno trovato la loro stabilità e la loro casa nella campagna piemontese. Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli abitano infatti a Lerma, un piccolo comune di Ovada in provincia di Alessandria.

Qui si trova la vecchia abbazia che è stata trasformata in una villa con piscina dove le due donne vivono. La scelta è ricaduta su questo luogo per la pace, la tranquillità e il forte senso di spiritualità che vi si respira. E’ infatti una casa immersa nella natura, semplice, ma possente, ben radicata eppure aperta e luminosa.

Aspetti importanti per Ornella Muti che da diversi anni è diventata Buddhista e pratica, assieme a sua figlia Naike, lo yoga. Una casa del genere in un contesto natuale è l’ideale per potersi rilassare e meditare. Inoltre le due donne hanno molti animali di cui si prendono cura: maiali, cavalli e innumerevoli cani e gatti.

Com’è la casa di Ornella Muti

La casa di Ornella Muti e sua figlia Naike è una splendida e antica abbazia trasformata in un’accogliente abitazione dove ospitare familiari e amici. La struttura è stata mantenuta nel suo impianto originale e anche in molti preziosi particolari come i soffitti con le travi in legno, le finestre con le persiane e gli antichi camini. E’ stato sistemato lo spazio esterno rendendolo un piacevole e bellissimo giardino ed è stata costruita una piscina.

Gli interni della casa sono stati arredati con colori caldi e semplici: tanto legno – utilizzato anche per le scale e per la cucina – e bianco. Cotto per i pavimenti, pareti intonacate bianche, soffitti in legno e persiane turchesi come altri particolari della casa. Uno stile shabby chic elegante e raffinato.

Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli pubblicano sui social molte foto che le ritraggono a casa e si possono così vedere alcuni scorci dell’abitazione come la cucina con la grande isola e il bagno a tema marino. E soprattutto tante foto con i maialini nani e tanti sorrisi.

Una casa bellissima quella dove vive Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli che ricalca in pieno lo stile anticonformista, ma sempre raffinato dell’attrice.