Secondo una classifica pubblicata da Booking.com, la città più accogliente del mondo si trova in Italia: si tratta di Matera. Scopriamo di più su questo riconoscimento.

Ci sono luoghi speciali nel mondo, che fanno sentire a proprio agio chiunque trascorra lì le vacanze o qualche giorno. Ma il più accogliente che c’è si trova proprio in Italia ed è una cittadina molto bella e unica.

Si tratta di Matera, che secondo Booking.com è il luogo più accogliente di tutto il pianeta. Scopriamo di più su questa classifica e sulla stupenda città della Basilicata.

Matera la città più accogliente del mondo

Attingendo a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali, Booking.com, la principale piattaforma di viaggi sul web, ha annunciato oggi i vincitori della decima edizione dei suoi “Traveller Review Awards”, tra cui i luoghi più accoglienti al mondo nel 2022.

Il primo posto in questa classifica se lo aggiudica orgogliosamente Matera, che diventa ufficialmente la città più accogliente del mondo secondo i viaggiatori di Booking.com.

La bellissima città della Basilicata diventa così ancora più preziosa per il nostro Paese e si colloca prima davanti ad altre località come Bred (Slovenia), Taitung (Taiwan) e ad altre 7 città.

Questa la motivazione riportata da Booking.com: “Comprendendo tanto celebri meraviglie architettoniche quanto bellezze naturali incontaminate, le destinazioni più accoglienti nel 2022 offrono esperienze di viaggio memorabili in ogni angolo del globo. Ha fatto da sfondo a film di successo, e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022”

Perché visitare Matera

Trascorrere una bella vacanza a Matera è, di certo, una cosa da fare almeno una volta nella vita, per assaporare la sua bellezza e le numerose cose che la cittadina offre.

Una delle città più affascinanti d’Italia, a quanto pare anche la più amata dai turisti di tutto il mondo, per la sua particolarità e la sua unicità. Nel 1993 è stata dichiarata anche Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, insomma una meta imperdibile.

Conosciuta per i famosi “Sassi di Matera”, la cittadina lucana è piena di cultura, arte e storia. Se volete saperne di più, ecco una guida per un weekend in questa meravigliosa località: Basilicata da scoprire: cosa vedere a Matera in un weekend.