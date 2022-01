La classifica sulle città più care e più economiche d’Italia: dove conviene andare a mangiare fuori

Se con 10 euro a Napoli potete mangiarvi un’ottima pizza seduti al ristorante, a Milano rischiate di pagarci giusto uno spritz e qualche nocciolina. Da Nord a Sud la mappa dei prezzi è quanto mai variegata e ci sono città più care e altre dove vivere e fare i turisti conviene parecchio. Sapere quale sia la città più costosa d’Italia non è importante da sapere solo per un eventuale trasferimento, ma anche per organizzare una vacanza. Sia per un weekend o per un soggiorno più lungo conoscere quanto vi costerà una cena fuori o fare la spesa.

La città più cara d’Italia è Milano

Il divario fra Nord e Sud che emerge prepotentemente in tutte le classifiche fra cui quelle in cui si vive meglio in Italia, è presente anche qui nella classifica della città più cara d’Italia. Le città del nord sono più costose di quelle del sud, che risultano più economiche. C’è da dire che anche gli stipendi sono generalmente più elevati al Nord che al Sud, andando così a livellare il potere d’acquisto dell’italiano.

Secondo l’indagine svolta dal Codacons confrontando un paniere di prodotti la città più cara d’Italia è Milano dove fare la spesa costa il 47% in più che a Napoli. La città partenopea è la più economica sul fronte della spesa alimentare.

Il Sud è meno costoso non solo al supermercato e al ristorante, ma anche al bar. Il caffè più costoso è quello di Trento, dove per una tazzina si spende 1.24 euro, seguito da Trieste 1.14 e Bologna 1.13. L’espresso più economico è invece quello di Catanzaro dove si spendono appena 0.82 euro.

Dove andare in vacanza per risparmiare

Se state pensando di passare un weekend a Napoli mettete in conto che per mangiare fuori potreste spendere davvero poco più di 10 euro per pizza, bibita e dolce. Il prezzo medio si aggira sui 26 euro, mentre per dormire una doppia costa generalmente 62 euro.

A Milano per un tre stelle il prezzo medio è invece di 80 euro. Per quanto riguarda il cibo Milano, nonostante sia la più cara per quel che riguarda la spesa, offre molte soluzioni anche economiche per il cibo: partendo da 15 euro e mediamente aggirandosi sui 40 euro. Ma poi si sale fino ad arrivare ai prezzi non certo economici di ristoranti stellati come quelli di Cracco.

Ma quando si viaggia sono tante le variabili da tenere in considerazione per risparmiare. Spesso infatti conviene spendere qualcosa in più per l’hotel che sceglierne uno più economico ma periferico e spendere poi i soldi per i trasporti ed impiegare tempo prezioso per gli spostamenti. Spostamenti che sono carissimi ad esempio a Venezia. Una corsa in traghetto sul Canal Grande è infatti quasi proibitiva: 7.50 euro!

Le città del sud sono dunque più economiche e con l’arrivo della primavera, delle belle giornate, sapere di poter risparmiare è un irresistibile invito a partire!