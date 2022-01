Le offerte imperdibili per l’alta velocità di Italo: le ultime occasioni per viaggiare low cost.

Arrivano nuove offerte da non perdere assolutamente per viaggiare low cost con l’alta velocità di Italo Treno. Occasioni di biglietti a prezzi convenienti validi dalla fine di gennaio in poi.

Si tratta ancora una volta della promozione del codice sconto, che Italo propone ai suoi clienti ogni weekend. L’offerta settimanale esce il venerdì, alle volte anche il giovedì, e si conclude nel pomeriggio del lunedì successivo, di solito nel primo pomeriggio ma in alcuni casi anche nel tardo pomeriggio.

Non bisogna lasciarsi sfuggire le offerte di questa settimana perché lo sconto sui biglietti è fino al 40%. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Offerte imperdibili per l’alta velocità di Italo: le ultime occasioni

Sono 600mila i posti messi a disposizione da Italo Treno sui suoi treni ad alta velocità che collegano le principali città italiane. La nuova promozione del codice sconto scade lunedì 24 gennaio alle 18.00 ed è valida per viaggiare dal 29 gennaio in poi. Il codice di questa settimana è NEVE.

La promozione per biglietti a prezzi scontati fino al 40% è offerta è valida in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. Come sempre, l’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Per acquistare il vostro biglietto del treno per l’alta velocità low cost avete a disposizione questo weekend, fino a lunedì prossimo 24 gennaio alle 18.00. Affrettatevi, però, perché i biglietti vanno a ruba.

Ottenere il biglietto scontato è facile. Dovete andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e nel form di acquisto che trovate sulla home page ed inserire gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e quella di arrivo, giorno e orario di viaggio, numero dei passeggeri) e il codice promo NEVE.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

Inoltre, dal 12 dicembre i treni di Italo sono arrivati anche alla stazione di Genova.