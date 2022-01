Le mete più belle ed economiche dove andare in Italia in inverno

A pochi chilometri da Ascoli Piceno cambiamo non solo scenario ma proprio regione: siamo in Umbria in una città che ha un forte legame con la natura. Il suo panorama è incredibile, infatti lo si può ammirare in tutta la sua bellezza direttamente della Rocca Albornoziana. Se la natura qui è protagonista, non farti ingannare la mano dell’uomo c’è e si fa notare, la si può vedere tramite i suoi meravigliosi edifici e strutture religiose.