SaveThePanettone: l’iniziativa contro lo spreco alimentare dei prodotti natalizi. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Terminate le festività natalizie è un classico avere ancora in casa diversi cibi delle feste avanzati, che vengono mano a mano consumati anche fino alla primavera. In barba a tutti i buoni propositi di dieta.

Se smaltire gli avanzi i casa è abbastanza semplice, più complicato invece è finire di vendere i prodotti natalizi rimasti nei negozi e nei supermercati. A inizio gennaio panettoni, pandori, torroni e altri dolci vengono proposti in offerta, a prezzi stracciati, dai supermercati e dalle pasticcerie. Il rischio che restino invenduti e quindi gettati via, tuttavia, è alto.

Uno spreco alimentare inaccettabile, soprattutto di questi tempi. Per evitare che tanti dolci golosi, anche artigianali, finiscano nella pattumiera è partita l’iniziativa SaveThePanettone, per “salvare” panettoni e altre prelibatezze natalizie. Lanciata con l’hashtag #SaveThePanettone dall’applicazione contro lo spreco alimentare Too Good To Go, l’iniziativa consente di acquistare a prezzi speciali anche prodotti di alta pasticceria come quelli del famoso pastry chef Ernst Knam. Ecco come funziona.

SaveThePanettone: contro lo spreco alimentare dei prodotti natalizi

Scaricando sul vostro smartphone l’app Too Good To Go, contro lo spreco alimentare, potete salvare panettoni, pandori e tante altre specialità natalizie avanzate che rischiano di finire nell’immondizia.

In oltre cento esercizi commerciali in tutta Italia, tra supermercati, pasticcerie e negozi, e nelle città di Milano, Roma e Palermo è possibile acquistare “Magic Box speciali contenenti prodotti natalizi” e in questo modo salvarli dalla pattumiera.

L’iniziativa si chiama, infatti, #SaveThePanettone e vuole contrastare lo spreco alimentare dei prodotti natalizi avanzati dalle feste in modo pratico, utile e anche divertente.

Leggi anche –> A cena da Alessandro Borghese: dove si trova il suo ristorante

Dove, come e quando

Se avete ancora voglia di gustare dolci natalizi conviene approfittare perché troverete ottimi prodotti a prezzi speciali. Aderiscono a #SaveThePanettone la catena di Ipermercati Carrefour e Carrefour Market, con 47 punti vendita in tutta Italia dove trovare i dolci delle feste in offerta. Non solo, partecipa all’iniziativa anche un pasticcere famoso come Ernst Knam che nei suoi punti vendita di Milano mette a disposizione le sue creazioni e i suoi golosi panettoni artigianali.

L’iniziativa #SaveThePanettone è partita in tutta Italia il 17 gennaio e durerà fino a domenica 23 gennaio. Dunque avete tempo fino al prossimo weekend per fare i vostri acquisti. Mentre nei negozi di Knam i dolci saranno in vendita dal 20 gennaio.

Inoltre, dal sito e dalla app di Too Good To Go è possibile scaricare gratuitamente “Remix“, un eBook di ricette provenienti da tutti i Paesi in cui l’applicazione opera per evitare gli sprechi di cibo. Per la versione italiana, è presente anche la ricetta speciale di Ernst Knam per riciclare il cioccolato e il torrone avanzati da Natale, la Torta con mousse di cioccolato e torrone di Knam. Una prelibatezza da non perdere per nulla al mondo.