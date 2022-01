Quali sono le città più belle con la neve da vedere. Quali sono 3 città da non perdere in inverno in Europa

La neve rende tutto più bello, lo sappiamo bene. Quel soffice manto bianco abbellisce e dona una magica atmosfera davvero a qualsiasi luogo. E se prendete delle città che sono già bellissime di loro e aggiungete la neve quale risultato potreste mai ottenere? Semplicemente straordinario!

Ci sono città che con la neve diventano di una bellezza spettacolare, luoghi fatati e struggenti. Città belle in ogni stagione, uniche con la neve. Prendete dunque piumini, sciarpe e cappelli e partite per una di queste 3 città bellissime con la neve in Europa che non potete proprio perdere.

Le 3 città bellissime da vedere in inverno con la neve

Ogni città è diversa a seconda della stagione in cui la visitate. E in inverno quando le temperature crollano a picco, il sole tramonta presto e la neve scende abbondante ci sono delle città che diventano ancora più belle. Città che vi conquisteranno e in cui le difficoltà date dalla neve non vi peseranno affatto.

Ciò non vuol dire ovviamente non organizzarsi. La neve rende tutto più bello, ma ovviamente necessita di qualche accorgimento in più. Ciò significa avere in valigia scarpe adatte, scegliere un abbigliamento così detto a cipolla – ossia a strati, in maniera tale da non soffrire il caldo quando entrate in un locale al chiuso – avere con sé guanti e un piumino resistente all’acqua. Detto questo godetevi lo spettacolo delle città più belle con la neve. Abbiamo scelto 3 città regine della neve, da vedere assolutamente in inverno almeno una volta nella vita.

Vienna

Praga

Budapest

Vienna, la regina delle nevi

La regale Vienna durante il suo rigido inverno viene spesso ricoperta di neve e lo spettacolo che avrete è a dir poco favoloso. I giardini del Belvedere o quelli di Schonbrunn innevati sono uno meraviglia unica al mondo. Andate al Castello del Belvedere ad ammirare Klimt e dalle grandi finestre godetevi quest’altro capolavoro della natura.

Ma non solo. Anche passeggiare per Stephanplatz e ammirare le carrozze dei cavalli fra la neve e il duomo vi daranno la suggestione di trovarvi in un romanzo dell’800. E poi il Rathaus, per non parlare del Palazzo della Secessione con la sua cupola dorata che spicca con il bianco intorno. Insomma, atmosfera da Principessa Sissi, torte sacher da gustarsi e un’efficienza austriaca negli spostamenti.

Praga, con la neve è la più romantica del mondo

Praga è bellissima. E questo si sa. Praga è romanticissima e anche questo è noto. Quello che molti non sanno è che Praga con la neve è spettacolare. Girare Praga innevata vuol dire immergersi in un’atmosfera da fiaba fatta di principi, principesse e maghi. Una suggestione di autentica magia che vi lascerà stupefatti.

I palazzi gotici diventano ancora più affascinanti con il bianco intorno, le luci che riflettono sulla neve donano un’atmosfera davvero incantata. Passeggiate per la città vecchia e andate sul Ponte Carlo che vi apparirà in tutto il suo splendore. Fermatevi a vedere il fiume Moldava muoversi lento fra la neve. Poi per godere di un panorama unico andate al Castello o salite sulla torre astronomica di Klementinum. L’inverno a Praga è molto freddo, ma il vin brulè venduto pressoché ad ogni angolo vi scalderà.

Budapest, unica al mondo: neve e terme

Budapest è una città dal fascino unico, bellissima con i suoi palazzi, il Danubio che la taglia in due e soprattutto con le sue terme. In nessun’altra città al mondo potrete immergervi in piscine di acqua bollente di antiche terme – ci sono oltre 100 sorgenti in città – mentre intorno è tutto imbiancato. Una sensazione che solo a Budapest potrete provare.

Copritevi bene e andate alla scoperta degli angoli più suggestivi di Budapest. Soprattutto dopo il tramonto con le luci e la neve alcuni palazzi e luoghi diventano davvero spettacolari. Come ad esempio il palazzo del Parlamento, o il Ponte delle Catene, e lo stesso Castello di Buda. Ammirate le chiese gotiche di Budapest, andate al Palazzo Reale e godete della vista della città. E poi ovviamente andate alle terme: le splendide terme Gellert o i Bagni Szechenyi.

L’inverno una stagione perfetta per viaggiare: tutto costa meno, c’è meno gente in giro e si possono ammirare le città più belle con la neve.