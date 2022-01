Dove andare in Europa: le città più particolari, meno conosciute e più belle da vedere in Europa

Stanchi della solita Londra, Parigi o Barcellona? Non preoccupatevi in Europa c’è anche molto altro da vedere. L’Europa offre infatti tantissime destinazioni città e piccoli centri lontano dal turismo di massa, ma assolutamente da non perdere. Città incredibili e bellissime, per lo più sconosciute al grande pubblico, ma che vi faranno strabuzzare gli occhi per la loro bellezza. Se cercate una meta particolare, ecco le città più belle, particolari e meno conosciute d’Europa.

Dove andare in Europa: 5 città poco conosciute e bellissime

La soluzione più semplice è quella di prendere un aereo con volo diretto, scendere visitare la città, risalire a bordo e tornare a casa. Peccato però perché basta uscire anche di poco fuori da questo schema per scoprire città bellissime.

L’Europa non è fatta solo delle grandi capitali e non sono solo quelle belle. Ci sono molte altre città sparse per il Continente che meritano di essere visitate. Città molto particolari, bellissime e che vi lasceranno davvero a bocca aperta. Ecco quali sono:

Dinant, Belgio

Piran, Slovenia

Ronda, Spagna

Sintra, Portogallo

Alesund, Norvegia

Dinant, il gioiello del Belgio

Tutti vanno a Bruxelles, qualcuno va a Bruges e racconta di quanto sia bella. Ma in pochissimi si spingono oltre. Invece il Belgio è ricchissimo di città straordinarie e Dinat è una di queste.

E’ immersa in un contesto naturale incredibile. Resterete a bocca aperta quando la vedrete: si trova lungo un fiume chiusa da irte colline, dalle pareti quasi verticali. La natura e la vista mozzafiato sono uno dei motivi per andare in questa città che ha dato i natali all’inventore del Sassofono e alla birra Leffe, la più famosa birra d’Abbazia. Visitate la Cittadella, la fortezza che domina la città, poi la sua bella chiesa trecentesa, Notre Dame e godetevi il panorama dai suoi ponti.

Piran, la città da fotografare

Dicono che sia la città più fotogenica di tutto il Mediterraneo, uno dei luoghi migliori per gli appassionati di foto. Ma al di là delle fotografie e delle stories di instagram Piran è una città con un fascino unico. Questa città della Slovenia sulla penisola istriana non lontana dal confine con la Croazia si affaccia sul mare adriatico.

A renderla unica è la sua architettura veneziana, rimasta pressoché intatta nel corso dei secoli. Importanti palazzi civili e chiese arricchiscono il suo elegante centro storico con lo sfondo del blu del mare a rendere unica ogni foto.

Sintra, il paese colorato

Arrivate a Lisbona e dedicatele tutto il tempo che volete, ma ritagliate una giornata per andare a visitare questo unico e spettacolare gioiello. Sintra è un piccolo paese non distante dalla capitale lusitana che vi lascerà meravigliati. E prima di voi a bocca aperta sono rimasti poeti e letterati che hanno visitato questo luogo.

Il grande Palazzo della Pena con i suoi muri colorati svetta fra i monti e domina questo borghetto fatto di vicoli acciottolati, piccole botteghe e preziose architetture.

Ronda, il paese a strapiombo

In Andalusia, in Spagna, non lontano da Malaga si trova una città spettacolare. A renderla unica è la sua posizione: è costruita su uno strapiombo a circa 200 metri di altezza! La città è divisa in due attraversata da un’imponente spaccatura, a unirle è il Puente Nuevo costruito sul finire del 1700.

E’ un’antica città che custodisce ancora la sua originaria struttura moresca, la zona è detta della Ciudad, fatta di stretti vicoli che si inerpicano. Vanta anche la plaza de Toros più antica di tutta la Spagna.

Alesund, fra fiordi e art nouveau

Se c’è una città che coniuga la natura e l’arte quella è Alesund. Ci troviamo in Norvegia, sulla costa, ad oltre 500 km da Oslo e 230 da Bergen. Qui fra i fiordi sorge una città spettacolare, Alesund. Questo centro costruito fra isole e penisole tagliato in due da due fiordi è uno dei luoghi migliori dove ammirare l’impetuosa e bellissima natura della Norvegia. Non solo.

E’ il luogo anche dove ammirare tantissimi edifici in stile art nouveau, anzi è la cittadina con il più alto numero di edifici in questo stile. Il fascino di questa città viene dato poi anche dai fenomeni tipici di questa zona come il sole di mezzanotte in estate che rende lunghissime le giornate o le aurore boreali in inverno.

In Europa ci sono tantissime città belle da vedere e queste 5 città particolari e poco conosciute vi lasceranno davvero stupefatti.