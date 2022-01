Capodanno 2022 con Roberto Bolle: torna ‘Danza con me’ su Rai1. Tutte le informazioni utili.

Anche quest’anno sarà trasmesso da Rai1, per la sera del 1° gennaio, “Danza con me” di Roberto Bolle, spettacolo di danza, arte, musica, bellezza e intrattenimento che negli anni ha riscosso un vasto successo di pubblico.

La prima edizione è andata in onda nel 2018 e con il tempo lo spettacolo è diventato per moltissimi italiani un appuntamento fisso di Capodanno.

Sabato 1° gennaio “Danza con me” andrà in onda in prima serata. Roberto Bolle ballerà e condurrà la serata accompagnato dall’attrice Serena Rossi e dall’attore Lillo Petrolo del duo Lillo&Greg. Sarà ancora una volta una serata ricca di emozioni e sorprese. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Capodanno 2022 con Roberto Bolle: ‘Danza con me’ su Rai1

“Danza con me”, il grande show di Capodanno di Roberto Bolle, torna su Rai1 sabato 1° gennaio. Lo spettacolo offre un viaggio straordinario nell’arte della danza, raccontata e vissuta in profondità, ma con leggerezza. Per i telespettatori sarà un’esperienza di suggestiva bellezza, con l’immersione in un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso.

Sarà un momento per emozionarsi, riflettere e anche sorridere, grazie alle infinite sfumature della magia della danza.

La quarta edizione di “Danza con me” proporrà ancora una volta un cast d’eccezione. Tra gli ospiti parteciperanno danzatori, cantanti, attori, atleti. Ecco i nomi: John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Diana Del Bufalo, le Farfalle Olimpiche, Colapesce e Dimartino, Frida Bollani Magoni. Tra stelle della danza si segnalano nomi del calibro di Svetlana Zakharova, Marianela Nunez e la giovane Agnese di Clemente.

Ornella Vanoni canterà e ballerà sulle note di una sua canzone con Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo, le attrici del cast del film al cinema “7 Donne e un mistero”. Mentre Colapesce e Dimartino si esibiranno insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala. Parteciperanno anche Franca Leosini, che svelerà le grandi storie dietro i grandi balletti, e Carla Signoris, che racconterà leggende e aneddoti del mondo della danza.

Lo spettacolo sarà dedicato a Carla Fracci, scomparsa nel 2021.

“Danza con me” andrà in onda su Ra1 sabato 1° gennaio alle ore 21.25. Si potrà anche seguire online su RaiPlay.