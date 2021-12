Dolci di Natale: la ricetta degli Speculoos per una Natale speziato

La ricetta degli Speculoos per un Natale speziato e dal sapore di “vacanza” in questo 25 dicembre 2021 ancora così particolare.

Viaggiare è complicato, anche raggiungere parenti e amici per questo Natale 2021 sembra complicato. Così, il cibo e le ricette di Natale sono la nostra salvezza per sentirci nel tepore di casa, ma anche per farci sentire i sapori di viaggi e vacanze lontane. Ecco allora che tra i dolci tipici di Natale gli Speculoos sono sicuramente un vero e proprio must! Si tratta di un dolcetto tipico del Belgio e dei Paesi Bassi che però possiamo comodamente cucinare a casa per farlo assaggiare ad amici e parenti. Scopriamolo insieme

Cosa sono gli Speculoos e perché si chiamano così

Per scoprire meglio questi dolci di Natele, partiamo dal nome. Perché gli speculoos si chiamano così? Non ci sono certezze, ma sembra che il nome derivi dal latino e significhi specchio per via delle formine che vengono usate in modo speculare sull’impasto per dare forma ai biscotti.

Generalmente si mangiano solo durante il periodo natalizio, ma in molte regioni sono un dolce che può essere consumato in qualsiasi momento dell’anno e, infatti, lo si trova sempre nei supermercati.

Ricetta Speculoos: come cucinarli per Natale

Se volete portare quindi un pizzico di “estero” sulle vostre tavole a Natale ecco che gli Speculoos potrebbero essere la soluzione giusta. Potreste infatti mettervi ai fornelli e, visto che non possiamo viaggiare, portiamo Olanda e Paesi Bassi sulle nostre tavole.

La ricetta è abbastanza semplice e gli ingredienti, come riportano Cookist e altri svariati siti di cucina, sono: farina, zucchero di canna, burro, cannella, chiodi di garofano e un pizzico di noce moscata. Ovviamente si possono trovare anche delle ricette vegano per evitare di usare il burro.

Anche il procedimento è semplice: dopo aver frullato la farina e il burro fino ad ottenere una consistenza quasi sabbiosa aggiungete lo zucchero, i chiodi di garofano, la noce moscata e la cannella. Lavorate tutto con le mani e poi lasciate riposare per circa un’ora. Dopo di che iniziate a stendere l’impasto e fate le forme.

La tradizione vuole che si usino degli stampi ad hoc con impressi i protagonisti della storia locale. Ma in realtà potete usare anche un semplice coltello per ritagliarli in modo rettangolare. Dovete poi infornare a 180 gradi per circa 15 minuti ma controllate sempre di non bruciarli!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da veganbar (@veganbar)

Ora siamo pronti per cucinare gli Speculoos come dolci di Natale!