Robert De Niro arriva in Italia e Spagna con i suoi alberghi

La catena di alberghi della star di Hollywood Robert De Niro sbarca in Europa, in Italia e anche in Spagna. Ecco dove.

Robert De Niro insieme ai suoi soci sta per portare la sua catena di alberghi in Europa: tra i Paesi prescelti la nostra Italia e la Spagna.

Il prossimo anno, infatti, la catena Nobu Hospitality ha deciso di aprire due sedi nel nostro continente, sia nella soleggiata Spagna che nel Bel Paese. Scopriamo insieme dove apriranno queste lussuose strutture.

Gli alberghi di Robert De Niro arrivano in Italia e Spagna

Il brand fondato dallo chef giapponese Nobu Matsuhisa, insieme a Robert De Niro e Meir Teper, aprirà la prima struttura nella nostra Penisola. Per l’occasione hanno scelto la Città Eterna, Roma, per aprire il primo albergo e il loro secondo ristorante.

Il debutto è previsto nell’estate del 2022, quando il Nobu Hotel and Restaurant Roma arriverà a Via Veneto, la via con gli alberghi più famosi della Capitale, a pochi passi dallo splendido parco di Villa Borghese, Piazza Barberini, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna.

Un mix integrato di un hotel di lusso e spazi abitativi energici, il Nobu Hotel Roma ospiterà 122 camere e suite, tra cui una Nobu Suite di 500 mq, una spettacolare terrazza verde sul tetto, spazi per riunioni interni ed esterni, una spa a servizio completo, un centro fitness all’avanguardia, un ristorante Nobu che offre pasti in camera 24 ore su 24 e un esclusivo club lounge.

Oltre all’Italia, come anticipato, l’altra meta europea scelta da Nobu Hospitality è la Spagna, precisamente San Sebastián, nei Paesi Baschi.

Affacciato sulla baia di La Concha, il Nobu Hotel and Restaurant San Sebastián aprirà nel marzo 2023 e conta solo 20 camere e suite, oltre a un ristorante Nobu da 98 posti con vista panoramica sull’acqua e sulla città. L’hotel completamente rinnovato si trova sul sito del famoso Palacio Vista Eder, costruito nel 1912 e progettato dall’architetto spagnolo Francisco Urcola.