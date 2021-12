Natale 2021: i mercatini più belli in Campania

By

Le feste natalizie sono un periodo di gioia e divertimento, anche in un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo. Ma cosa sarebbero senza i mercatini di Natale? Ecco i migliori da visitare in Campania.

Mancano poche settimane al Natale 2021 e in tutta Italia ci si prepara al meglio per accogliere queste festività. Molte città già sono addobbate a festa, i calendari degli eventi sono già pronti e chi ama questo periodo non vede l’ora di visitare i mercatini di Natale.

Come in molte altre regioni, anche in Campania ci sono tanti mercatini dove poter acquistare regali, oggetti tradizionali e tante altre cose carine che si trovano solo in queste circostanze. Ecco i più belli da non perdere.

Mercatini di Natale in Campania: i più belli

I Mercatini di Natale in Campania sono tanti e diversi tra loro, ma in ognuno di essi si respira una meravigliosa aria di festa. Da quelli più grandi come quelli di Salerno, Napoli, a quelli più piccoli, che però regalano comunque grandi gioie e particolari oggetti da acquistare.

Dopo aver vissuto un Natale con molte restrizioni nel 2020, quest’anno tornano i mercatini, ovviamente da visitare rispettando le opportune regole anti-Covid. Ma quello che è importante è che torna la vera atmosfera natalizia, che in questi luoghi è davvero meravigliosa.

Di seguito vi presentiamo un elenco dei più belli da vedere, se vi trovate proprio in Campania.

San Gregorio Armeno, il mercatino di Natale più caratteristico in Campania

Per iniziare al meglio questo natale 2021 in Campania, non si può non nominare la fiera di Natale di San Gregorio Armeno, proprio nel cuore del centro storico di Napoli.

Questo mercatino ha origini secolari ed è qui che si possono trovare le vere statuine del Presepe Napoletano. Venerdì 19 novembre 2021 è stata inaugurata, nella suggestiva Piazza San Gaetano, l’edizione numero 150 di questa fiera meravigliosa, dove poter assaporare la vera tradizione partenopea.

Tante bancarelle, casette di legno costruite appositamente e stand natalizi, per deliziare turisti e cittadini con tanti prodotti del luogo, oltre che a oggetti tipicamente festivi da poter regalare ai propri cari.

Mercatino di Natale a Pietrarsa

Un altro mercatino molto bello da visitare in Campania a Natale 2021 è quello nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, una location unica che dona un’atmosfera tutta particolare alle feste natalizie.

Situato proprio sul mare di Portici, in provincia di Napoli, questo mercatino è aperto dal 27 novembre fino al 30 dicembre e ospita numerose casette di legno, dove artigiani e venditori vi aspettano con i prodotti più belli da acquistare a Natale. Il tutto, viene allietato da street band e artisti di strada, che si esibiscono durante il percorso dei visitatori.

Un evento dedicato a grandi e piccini, che mette insieme tanta cultura, tradizione e tutti gli elementi tipici del Natale. Inoltre, approfittando della visita ai mercatini si può vedere anche il bellissimo museo ferroviario, dove si trova una collezione unica di locomotive e carrozze d’epoca.

Parco di Santa Claus alla Mostra d’Oltremare

A Fuorigrotta è stato allestito, invece, il Parco di Santa Claus, un villaggio natalizio pieno di fascino che apre il 3 dicembre e ospiterà i visitatori fino al 9 gennaio.

Qui i bambini e i più grandi potranno vivere a 360° la magia del Natale, grazie alle molteplici attività che sono disponibili per chiunque faccia visita. Ci saranno mercatini natalizi, attività ricreative per i bambini e laboratori creativi, come la possibilità di raccogliere il proprio alberello e decorarlo.

Inoltre, ci sarà un laboratorio creativo per decorare gli omini di pan di zenzero, un altra sezione dove poter ascoltare i racconti natalizi più belli narrati da Babbo Natale e la possibilità di visitare la sua casa. Un vero e proprio paradiso delle feste, se vi trovate a Napoli è da visitare assolutamente.

Borgo Natale 2021 a Casertavecchia

Uno dei mercatini più belli da vedere in Campania questo Natale 2021 è sicuramente quello di Casertavecchia, che diventa il Borgo di Natale. Il piccolo borgo è già affascinante in ogni momento dell’anno, ma in questo periodo diventa davvero fiabesco.

Nel paesino medievale torna a rivivere la magia del Natale, dal 4 al 12 dicembre, per 5 giorni pieni di stand che offrono prodotti tradizionali, meraviglie natalizie, artigianato e bontà enogastronomiche.

Mercatini al Castello di Limatola

Uno degli appuntamenti obbligatori a Natale in Campania è il Castello di Limatola, a Benevento, dove ogni anno si svolgono i mercatini in un’atmosfera davvero magica, tra i più grandi eventi natalizi in Europa.

Quest’anno, il titolo dell’evento è “Cadeaux al Castello”, dove tantissimi artisti e artigiani del legno, del vetro e della ceramica propongono meravigliosi manufatti a tutti i visitatori della struttura.

Durante le settimane natalizie, inoltre, il Castello sarà pieno di artisti, circensi, tanta musica e animazione per i bambini. Ovviamente, ci sarà anche Babbo Natale, che aspetterà tutti i più piccoli per ascoltare i loro desideri natalizi.