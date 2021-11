Il biglietto per i Treni della Neve vi fa risparmiare ed è l’all inclusive che avete sempre desiderato.

La neve ha iniziato ad imbiancare le montagne e la nostra voglia di partire e sciare è tanta. Sono tantissimi gli italiani che, nonostante le difficoltà di questo particolare periodo storico a causa della pandemia da Coronavirus, vogliono comunque partire e godersi la settimana bianca. Certo, in un momento come questo in cui ci sono tante difficoltà e ognuno di noi ha tanti pensieri, sarebbe bello che ci fosse un pacchetto di viaggio “all inclusive”. Avere un biglietto del treno per raggiungere le località sciistiche, comprensivo di ingresso alle piste e navetta è un sogno? No. È realtà grazie ai “Treni della Neve” di Trenord.

Cosa comprendono i biglietti per i Treni della Neve?

L’iniziativa di Trenord, “Treni della Neve”, torna quindi a regalare grandi soddisfazioni a tutti gli amanti dello sci! Il pacchetto treno+navetta+skipass è infatti una formula già apprezzata e che ha ottenuto buonissimi risultati negli anni passati. Da tutta la Lombrdia infatti, con un biglietto di Trenord, si può raggiungere vari comprensori sciistici come Pontedilegno Tonale, Aprica o Valmalenco. In più, con questi biglietti speciali utilizzabili dal 4 dicembre 2021 al 10 aprile 2022 avrete anche già pagato il servizio di bus navetta per gli impianti e lo skipass! Non dimenticate però che, per usufruire del servizio bus-navetta, è fondamentale prenotare 24 ore prima contattando il numero di telefono che vi verrà fornito in sede di prenotazione, direttamente sul biglietto.

Dove si possono comprare?

Si tratta di pacchetti acquistabili solo on-line ed è necessario conoscere la data di partenza ufficiale prima di prenotare. Superate queste piccole inezie tecniche e burocratiche, avrete in mano il vostro pacchetto all-inclusive per godervi la neve nei principali comprensori sciistici lombardi. Un vantaggio non da poco, soprattutto perché guidare in presenza della neve non è facile, mentre spostarsi in treno è molto più sicuro oltre che vantaggioso.

Quanto costa un biglietto per i Treni della Neve?

Se vi state poi chiedendo quali sono i prezzi per i treni della neve di Trenord e questa offerta all inclusive, sappiate che il costo è variabile, ma si parte da una base di circa 50 euro.