Offerta Italo Black Friday: fino a lunedì 29 novembre, sconti sull’alta velocità. Tutto quello che bisogna sapere.

Da non perdere per nulla al mondo l’ultima offerta di Italo treno per il Black Friday, valida fino a lunedì 29 novembre. Si tratta della promozione del codice sconto che permette di acquistare biglietti per i treni alta velocità a tariffe ribassate durante il weekend.

Un’occasione da prendere subito che questa settimana coincide con il Black Friday, giornata di sconti che abbiamo importato dagli Stati Uniti. Il codice di questa settimana, non a caso, è BLACK.

Leggi anche –> Black Friday Ryanair: paghi un volo e ne prendi due, l’offerta da non perdere

Offerta Italo Black Friday: fino a lunedì 29 novembre, sconti sull’alta velocità

Per questa questa promozione del codice sconto che questa settimana coincide con le offerte del Black Friday, Italo treno mette a disposizione ben 600.000 biglietti. Da acquistare con sconti fino al 30% per viaggiare in tutta Italia a bordo dei treni alta velocità Italo.

I biglietti scontati si possono acquistare fino a lunedì 29 novembre alle ore 18.00. Dunque è prolungato fino al tardo pomeriggio l’orario di scadenza dell’offerta, che solitamente termina nel primo pomeriggio del lunedì successivo al lancio.

Il codice sconto di questa settimana è BLACK, a tema Black Friday, appunto. L’offerta è valida per viaggi a partire dal 7 dicembre. Dunque è incluso il Ponte dell’Immacolata e con un po’ di fortuna si possono trovare biglietti scontati anche per viaggiare a Natale e Capodanno.

L’offerta del codice sconto è valida per biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. È soggetta disponibilità e non è cumulabile con altre offerte.

Per acquistare il vostro biglietto a prezzo scontato per viaggiare con il treno alta velocità di Italo, dovete semplicemente andare sul sito web ufficiale Italo e inserire nel form di acquisto nella home page la stazione di partenza e quella di arrivo del vostro viaggio, il giorno, l’orario, il numero di passeggeri e il codice promo BLACK.

Per maggiori informazioni sulla promozione del codice sconto e le altre offerte di Italo: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo

Le stazioni ferroviarie di Italo

Per chi deve viaggiare tra le città italiane, ecco le stazioni dove fermano i treni di Italo: Milano, Roma, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Torino, Verona, Reggio Calabria, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Conegliano, Desenzano, Ferrara, Foggia, Maratea, Molfetta, Padova, Peschiera del Garda, Pordenone, Reggio Emilia, Rovereto, Rovigo, Salerno, Trani, Trento,, Treviso, Trieste, Udine, Vibo – Pizzo, Vicenza, Bisceglie.

Leggi anche –> In treno in due con lo sconto del 50%: l’offerta Me&You di Trenitalia