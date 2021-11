La Regione Lazio prolunga la sua promozione ‘Più notti, più sogni’. Per poter soggiornare gratis in un hotel del Lazio

Il Lazio offre una notte gratis in hotel a tutti i turisti. Chi deciderà di soggiornare per le vacanze natalizie in una delle strutture ricettive accreditate avrà infatti la possibilità di prolungare la sua vacanza di una notte e non dovrà pagare nulla. La notte in più è infatti ‘offerta’ dalla Regione.

L’iniziativa ‘Più notti, più sogni’ lanciata quest’estate dalla Regione Lazio per incentivare il turismo è stata prorogata fino al 16 gennaio 2022.

Come funziona la notte gratis negli hotel del Lazio

Per poter usufruire di ‘Più notti più sogni’ è sufficiente scegliere di trascorrere le proprie vacanze natalizie nel Lazio! Non ci sono infatti parametri economici in cui rientrare, ISEE da mostrare o app da scaricare. E nemmeno conta la residenza: possono accedere all’iniziativa anche cittadini residenti nella regione Lazio.

Una volta prenotato un soggiorno di almeno tre notti presso una struttura ricettiva accreditata si riceve in regalo una quarta notte gratis. Se la vacanza dura invece 5 giorni le notti gratuite diventano due.

Il soggiorno dunque deve essere minimo di 3 notti consecutive presso la medesima struttura (non si può fare una notte in un hotel e due notti in un altro). Gli hotel e le strutture ricettive presso cui è attiva l’iniziativa sono oltre 400 sparsi in tutta la regione.

Per conoscere quali sono le strutture accreditate basta cliccare sul sito ufficiale del turismo del Lazio e scorrere l’elenco di tutti gli hotel. Una volta scelto è necessario contattare direttamente l’albergo e prenotare telefonicamente informando che si aderisce all’iniziativa.

Dove andare nel Lazio a dicembre 2021 e gennaio 2022

La promozione della Regione Lazio Più notti più sogni è attiva fino al 16 gennaio 2022 e dunque quale periodo migliore che quello di Natale per visitare borghi e bellezze del Lazio e avere una notte gratis in hotel?

Roma è ovviamente la prima scelta per chi visita il Lazio: la Città Eterna si mostra in tutta la sua bellezza durante le feste di Natale.

Gli addobbi lungo le strade, l’albero di Natale di piazza Venezia, il presepe e l’albero di piazza San Pietro, gli innumerevoli presepi nelle sue tantissime chiese, la famosa mostra dei 100 presepi in via della Conciliazione.

Le misure anti covid limitano un po’ i festeggiamenti così non ci sarà il tradizionale mercatino di Natale di piazza Navona, ma ci sono altre iniziative come il Christmas World all’Auditorium Parco della Musica, il Vintage Market a via Tuscolana e il mercatino a Cinecittà World appena fuori città.

Poi c’è l’incantevole Viterbo con il suo Palazzo dei Papi, le luminarie nel quartiere medievale e il Regno di Babbo Natale a Vetralla sulla Cassia, poi Sutri, Bomarzo con il suo parco dei mostri e Bolsena con il suo incantevole lago. E da non perdere nella Tuscia Civita di Bagnoregio, la città che muore. Su uno sperone di tufo, un incanto medievale illuminato e con un presepe vivente incredibilmente suggestivo.

Vicino Rieti c’è Greccio il paese del Presepe gemellata con Betlemme. Qui infatti San Francesco allestì il primo presepe della Storia nel 1223 e qui si svolge uno dei presepi viventi più suggestivi d’Italia- in programma la sera del 24 dicembre, poi alle 17.30 del 26 e 28 dicembre e poi il 2, 4, 6 e 8 gennaio 2022. Inoltre un grazioso mercatino di Natale e il santuario di San Francesco da visitare.

A sud a Latina c’è il borgo di Sermoneta uno dei borghi più belli del Lazio che diventa meraviglioso nel periodo natalizio con le sue luminarie, proiezioni luminose e presepi artigianali.

Vicino Roma c’è Lariano che oltre a produrre uno dei pani più buoni della regione allestisce una festa delle Luci di Natale con numerose sculture luminose.

Il Natale 2021 nel Lazio è un’occasione per conoscere antiche tradizioni, vedere borghi incantevoli, città millenarie e avere anche una notte gratis in hotel!