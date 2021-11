Non smette di piovere: inizio settimana sotto l’acqua. Le previsioni meteo

Ancora pioggia, nebbia e anche qualche nevicata in arrivo. Una settimana dal sapore invernale sta per arrivare.

Quali sono le previsioni meteo per questa settimana di fine novembre appena cominciata? Che tempo farà dal 22 al 28 novembre? Preparatevi, perché pare che non ci siano buone notizie e che l’inverno e le perturbazioni inizieranno a farsi sentire con un bel po’ di anticipo. Così per questi giorni in arrivo non vedremo il sole, ma l’arrivo della depressione che per ora stazionava su Francia e Spagna. Così lunedì pioverà su gran parte delle regioni del nord e del centro Italia. Vediamo insieme cosa succederà allora nei prossimi giorni.

Le previsioni per i primi giorni della settimana

Se nella giornata di lunedì ci saranno piogge e temperature in calo, non cambierà di molto la situazione domani, martedì 23 novembre. Persistono le piogge soprattutto su Piemonte ed Emilia Romagna dove bisognerà prestare particolare attenzione ai banchi di nebbia. Saranno loro infatti a rendere particolarmente difficile gli spostamenti. Qualche pioggia sparsa ci potrebbe essere anche su Toscana, Marche e Lazio. Idem sulla Sardegna e sulla Sicilia, ma si tratta di piovaschi leggeri e non impattanti.

Nella giornata di mercoledì ancora dovremo fare i conti con qualche pioggia più insistente sulle regioni del centro Italia. Temporali improvvisi potrebbero comparire sulle regioni tirreniche e, in serata, meglio avere l’ombrello a portata di mano soprattutto in Sardegna e sul nord-ovest. Qui infatti le piogge andranno via via peggiorando e non ci aspettiamo niente di buono.

Che tempo farà weekend?

Chiaramente, per la seconda metà della settimana è presto per parlare e dire qualcosa con assoluta certezza. Tuttavia sempre secondo gli esperti di 3bMeteo, la giornata di giovedì 25 novembre potrebbe essere la peggiore a livello meteorologico. Infatti si presenteranno importanti piogge al nord Italia, ma anche sulle regioni tirreniche. La speranza, come sempre, è che queste piogge non si trasformino da un momento all’altro in una bomba d’acqua come è invece successo in passato in Sicilia e in Liguria.

Attenzione poi anche alla neve. Sebbene possa cambiare tutto da un momento all’altro pare infatti che secondo gli esperti 3bMeteo potrebbero comparire nevicate sulle Alpi e sull’Appennino Centro-Settentrionale dai 1500 ai 2000 metri.