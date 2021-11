Dove andare in inverno? Le mete europee a rischio lockdown

Le mete europee dove non andare in vacanza in Europa per rischio lockdown.

Avevamo pensato che con l’arrivo dei vaccini la pandemia da Coronavirus fosse in qualche modo giunta alla fine. La speranza era che, raggiunta l’immunità di gregge e una copertura vaccinale importante, in poco tempo avremmo potuto dire “bye bye” alle mascherine e alle regole di distanziamento sociale per tornare alla nostra vita. E invece la pandemia di Covid-19 sta continuando, tanto che secondo il “Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie” ci sono ben 10 paesi europei che versano in condizioni molto preoccupanti e altrettanti che versano invece in condizioni preoccupanti in tutta Europa. Bisogna quindi tenere alta l’attenzione e monitorare la vostra destinazione di viaggio.

Le mete a rischio: dove non andare in vacanza a Natale

Se, infatti, avete optato per una vacanza invernale in una meta europea è sempre meglio controllare come si sta evolvendo la situazione epidemiologica in quel determinato luogo. A oggi sembra che le mete più rischiose per un viaggio di fine anno siano Belgio, Polonia, Bulgaria, Estonia, Grecia, Slovenia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca e Austria. Proprio qui, ad esempio, il lockdown è tornato ed è nuovamente realtà, soprattutto per i non vaccinati. Proprio loro saranno costretti infatti a stare almeno 10 giorni a casa in lockdown e potranno uscire soltanto per andare a lavorare o per assolvere a servizi essenziali o per emergenze mediche.

La situazione in Olanda e Germania

Anche l’Olanda la Germania rientrano però nei paesi a rischio visto l’aumento dei casi di Coronavirus. I Governi hanno deciso infatti di correre ai ripari con alcune misure restrittive preventive. In Olanda, ad esempio, è tornato il coprifuoco e per alcune settimane i negozi chiuderanno alle 18, mentre bar ristorante alle 20. In Germania si sta pensando di estendere lo Smart Working e potrebbero scattare anche delle restrizioni per i non vaccinati proprio perché qui il numero di persone che non hanno completato il ciclo vaccinale è ancora molto elevato.

Se avete quindi pensato di organizzare una vacanza in una di queste mete europee, vi consigliamo di prestare particolare attenzione all’evoluzione del contagio e di puntare sempre su viaggi e prenotazioni con possibilità di rimborso e cancellazione gratuita.