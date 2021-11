Annullato il mercatino di Natale di Monaco di Baviera 2021 per Covid. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Purtroppo, a causa della drammatica situazione in Baviera dovuta all’esplosione dei contagi di Covid, con grave sovraccarico degli ospedali, è stato annullato il mercatino di Natale di Monaco in Marienplatz.

La decisione è stata presa dal sindaco di Monaco di Baviera martedì 16 novembre, a pochi giorni dall’apertura del mercatino, che era stato già cancellato lo scorso anno, come anche l’Oktoberfest. Per la città di Monaco è un duro colpo, proprio quando nel corso del 2021 la situazione pandemica sembrava in miglioramento ed era iniziato un graduale ritorno alla normalità.

I programmi, però, sono stati sconvolti dalla nuova ondata di contagi che sta colpendo duramente la Germania, con livelli record di casi giornalieri e numeri elevati di ricoveri in terapia intensiva e decessi. Tra le zona più colpite c’è proprio la Baviera.

Annullato il mercatino di Natale di Monaco di Baviera 2021 per Covid

La sofferta decisione di annullare il mercatino di Natale in Marienplatz è stata presa dal sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, insieme alla sua giunta, dopo aver consultato gli esperti dello staff per gli eventi straordinari in città, nella discussione del comitato di crisi.

“È una notizia amara quella che ho oggi per tutti i monacensi e soprattutto per gli ambulanti, ma la drammatica situazione nelle nostre cliniche e l’aumento esponenziale dei contagi non mi lasciano altra scelta: purtroppo quest’anno il mercatino di Natale di Monaco non potrà svolgersi. Qualsiasi altra decisione avrebbe comportato un aumento irresponsabile del rischio di infezione e, inoltre, avrebbe dato il segnale sbagliato, soprattutto per tutti i dipendenti delle nostre cliniche che stanno lavorando al limite”, ha commentato il sindaco Reiter, come riportato sul portale ufficiale di Monaco di Baviera.

Il tradizionale mercatino di Natale di Monaco di Baviera in Marienplatz si sarebbe dovuto inaugurare tra pochi giorni, il 22 novembre prossimo. Sarebbe stato aperto fino al 24 dicembre, come da tradizione, insieme agli altri mercatini della città.

Vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori chiusure o variazioni nell’accesso e nelle aperture dei mercatini di Natale in Baviera. Un altro molto importante e frequentato è quello di Norimberga.

