Sex and The City: la casa Carrie Bradshaw su Airbnb. L’attrice Sarah Jessica Parker host nella casa allestita come quella di Carrie a New York.

Un sogno per tutti i fan sfegatati di Sex and The City: essere accolti da Carrie Bradshaw nella sua casa di New York, con tanto di visita alla sua strepitosa cabina armadio, con i vestiti, le scarpe e le borse.

Ora questo sogno sta per diventare realtà per due coppie di fortunati che potranno soggiornare in una casa di Airbnb arredata come quella di Carrie Bradshaw. Sarà proprio l’attrice Sarah Jessica Parker a ricevere gli ospiti.

L’iniziativa per lanciare il nuovo film tratto dalla fortunata serie. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sex and The City: la casa Carrie Bradshaw su Airbnb

Sta per uscire nelle sale “And Just Like That“, l’ultimo film tratto dalla serie di successo Sex and The City. Il grande fermento che c’è per l’attesa del film è alimentato da numerose iniziative promozionali, una veramente clamorosa.

Due coppie di fortunati potranno dormire nella casa di Carrie Bradshaw a New York, allestita da Airbnb. A fare gli onori di casa ci sarà Sarah Jessica Parker, l’attrice che interpreta Carrie.

Le notti in cui la casa di Carrie sarà a disposizione degli ospiti sono quelle del 12 e 13 novembre, per una coppia ciascuna. A dormire nell’appartamento, allestito proprio come nel film, saranno i quattro fortunati che sono riusciti a prenotarsi per primi su Airbnb l’8 novembre, giorno in cui sono state lanciate le prenotazioni online, riservate a persone residenti negli Stati Uniti.

Per il soggiorno nell’appartamento di Carrie Bradshaw, gli ospiti dovranno pagare appena 23 euro a notte. La scelta del numero non è casuale ma un omaggio ai 23 anni dall’uscita di Sex and The City.

Dopo esser stati accolti da Sarah Jessica Parker, gli ospiti potranno non solo ammirare ma anche indossare gli abiti di Carrie che troveranno nella cabina armadio azzurra. Potranno sorseggiare il cocktail Cosmopolitan, il preferito dalle protagoniste di Sex and The City e partecipare a una sessione fotografica di moda.

Nell’armadio di Carrie ci sarà anche la mitica gonna tutu di tulle che sarà messa all’asta per beneficenza il 14 novembre.

Per le fortunate fashioniste pazze di Sex and The City e dello stile di Carrie sarà un’esperienza davvero indimenticabile.

Per alcune informazioni in più sull’iniziativa e altre foto dell’appartamento di Airbnb a New York: https://www.airbnb.it/rooms/51955893?source_impression_id=p3_1636649509_p2IjE4u%2FN2WhBbA3

